România, pe locul 2 în UE la mortalitate infantilă. 1 din 10 nou-nӑscuţi provine din mame adolescente

În 2021 Bulgaria a avut o rată a mortalității infantile de 5,6 la mia de copii născuți vii, urmată de România, cu o rată de 5,2 la mie și Slovacia, unde rata mortalității infantile a fost de 4,9 la mia de copii născuți vii. La polul opus, cea mai mica rată a mortalității infantile este înregistrată în Suedia, Finlanda și Slovenia cu 1,8 la mia de copii născuți vii.



În plus, statistica arată că 1 din 10 nou-nӑscuţi din România provine din mame adolescente. De altfel, în România sunt mai bine de un sfert dintre mamele sub 18 ani (30%) din toată Uniunea Europeană și 45% dintre mamele cu vârsta sub 15 ani.

Potrivit reprezentanților organizației Salvați Copiii, România a coborât o poziție în clasamentul european și datorită programului de dotare cu aparatură medicală performantă a tuturor maternităților și secțiilor de Terapie Intensivă neonatală din țară. Organizația a dotat 107 unități medicale (secții de neonatologie, terapie intensivă neonatală, secții de pediatrie și Obstetrică-Ginecologie) din toate județele țării, cu peste 1.200 de echipamente vitale, investind peste 8.700.000 de euro.

(sursa: Mediafax)