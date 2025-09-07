Moțiunea de cenzură a AUR, care vizează reforma ANRE, ASF, ANCOM, a fost respinsă

x close
de Redacția Jurnalul    |    07 Sep 2025   •   19:03
Moțiunea de cenzură depusă de AUR după asumarea răspunderii guvernului pe proiectul care vizează reforma ANRE, ASF, ANCOM a fost respinsă duminică de plenul Parlamentului.

Pentru adoptarea moțiunii au fost 120 înregistrate voturi, sub cele 233 necesare.

Au fost înregistrate 121 voturi, din care 120 pentru adoptarea moțiunii.

Prezența la ședința comună a celor două camere a fost de 377 de parlamentari.

AUR a depus moțiunea de cenzură după ce Guvernul și-a asumat răspunderea pe proiectul care vizează restructurarea ANRE, ASF, ANCOM.

AUR susține că reformele sunt doar superficiale, menite să mențină salariile exorbitante și funcțiile numite politic, fără a aduce schimbări reale.

