Moțiunea de cenzură a AUR, care vizează reforma ANRE, ASF, ANCOM, a fost respinsă

Pentru adoptarea moțiunii au fost 120 înregistrate voturi, sub cele 233 necesare.

Prezența la ședința comună a celor două camere a fost de 377 de parlamentari.

AUR a depus moțiunea de cenzură după ce Guvernul și-a asumat răspunderea pe proiectul care vizează restructurarea ANRE, ASF, ANCOM.

AUR susține că reformele sunt doar superficiale, menite să mențină salariile exorbitante și funcțiile numite politic, fără a aduce schimbări reale.

(sursa: Mediafax)