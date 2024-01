Alpinista româncă Mihaela Gabi Ianoși a murit pe Vârful Aconcagua: Nu am întâlnit o femeie mai curajoasă și mai ambițioasă

Potrivit Antena 3 CNN, informația este difuzată de presa argentiniană.

Potrivit raportului oficial al poliției, aceasta și-a pierdut cunoștința și a leșinat în prezența mai multor persoane.

Un medic care se afla printre turiști i-a administrat adrenalină și a efectuat manevre de resuscitare, însă femeia a murit în cele din urmă.

În momentul tragediei, alpinista era înconjurată de mai mulți turiști europeni, împreună cu care ajunsese pe vârf, cu câteva minute înainte.

Cazul este anchetat de Procuratura Uspallata.

Nu am intalnit o femeie mai curajoasa si mai ambitioasa decat tine. Ai fost un star si vei ramane in continuare o stea stralucitoare acolo sus in cer unde te-a vrut Dumnezeu

O pierdere insemnata! Sa plecam din lumea asta facand ceea ce ne place ca pasiune, e un lucru pe care putini dintre noi o sa avem ocazia sa il atingem. Odihna usoara Mihaela! Continua sa ne luminezi si noua calea, ca o stea stralucitoare de acolo de sus din cer!!

Dumnezeu să o odihnească în pace!! Curajul de a escalada înălțimile munților a fost aproape unic pentru o femeie din zilele noastre. Și -a dat viața cucerind vârfurile munților !

Ai urcat, în viață, până aproape de cer și după niște vreme dar, prea devreme...ai ajuns la el. Din păcate, prea devreme ai ajuns dincolo de toate crestele munților de pe pământ, Mihaela! Amintire veșnică și regrete nemăsurate!Să-ți fie drumul spre stele luminat și mai lin decat traseele muntoase n(și nu numai) pe care le-ai parcurs in aceasta viata!RIP, MIha, mare OM, mare suflet!