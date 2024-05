Cum prepară Nadia Comăneci sarmalele de Paște! „Așa am învățat de la mama!”

Legendara campioană de la Montreal a dezvăluit că acest preparat a devenit o tradiție în familia lor și constă într-o combinație delicioasă de carne de curcan, ceapă, orez și varză murată, condimentată cu sos de salsa pentru un plus de savoare.

„Facem în fiecare an o sărbătoare în familie, e rar când ne adunăm cu toţii, din toate colţurile lumii. Masa tradiţională e complexă, ei vor curcan, eu fac sărmăluţe cu curcan, sărmăluţe în foi de viţă, pentru că aşa am învăţat de la mama. Am descoperit anul trecut că băieţelul meu iubeşte sarmalele.

În ciuda carierei sale impresionante în lumea gimnasticii și a vieții active din Statele Unite ale Americii, Nadia Comăneci nu a uitat tradițiile culinare moldovenești pe care le-a moștenit de la mama sa.