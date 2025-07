Româna riscă să piardă fondurile europene. Ilie Bolojan: "O țară în care nu mai merită să investești"

"Avem o problemă cu absorbția de fonduri pentru că riscăm ca, datorită întârzierilor la proiecte, datorită unei proaste gestionări a proiectelor și a unei capacități administrative scăzute. Am făcut licitații târziu, au fost foarte multe aspecte birocratice, nu am lansat apelurile de proiecte la timp, nu am am evaluat proiectele în timp scurt.

Riscăm ca, până în a doua jumătate a anului viitor, să nu ne putem consuma banii europeni și avem obiectivul să ne consumăm banii din grantul de aproximativ 14 milioane de euro și să pierdem cât mai puțin din împrumutul pe care îl avem la dispoziție. Pentru asta trebuie să prioritizăm proiectele, să urgentăm toate lucrările care sunt în curs și să îndeplinim jaloanele ca să ne putem lua banii", a afirmat Ilie Bolojan pentru Observator.

Evaluarea României la ECOFIN

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va participa, marți, la Bruxelles, la Consiliul Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN).

"Unul din punctele de pe ordinea de zi este o evaluare a României cu privire la modul în care țara noastră își respectă angajamentele fiscale. Nu pentru că ne-a obligat Comisia Europeană, pentru că asta înseamnă o bună guvernare și a opri deficitul, a putea accesa fonduri europene, pentru că a nu lua aceste măsuri înseamnă întoarcerea României cu 15 ani în urmă și un fenomen de tip Grecia, de asemenea, blocarea fondurilor europene și măsuri mult mai dure pe care ar trebui să luăm în pasul doi", a arătat premierul.

Avertisment: România, o țară în care nu merită să investești

"Comisia Europeană, dacă agențiile de rating nu semnalizează că România a început să corecteze aceste deficite, deci să încaseze venituri ceva mai mari, să-și reducă cheltuielile, să ia măsuri de bună guvernare, atunci este doar o problemă de zile, săptămâni sau maxim o lună - două până am intra în această situație în care țara noastră este considerată una în care nu mai merită să investești", a declarat demnitarul.

Potrivit acestuia, măsurile fiscale asumate luni de Guvern tratează probleme structurale și vor fi urmate de alte două pachete.

"Fiind în ceasul al 11-lea, am luat decizia să ne asumăm astăzi răspunderea pe acest pachet de măsuri fiscale pentru care nu erau multe variabile (...) Sunt lucruri care trebuiau făcute, dar care e nevoie să fie continuate cu al doilea și al treilea pachet, care să atace și celelalte probleme, în acest pachet fiind practic tratate doar probleme structurale", a afirmat premierul.

El a menționat că acest prim pachet aduce "corecții pe cifre mari de buget, care nu corectează nedreptăți, pentru că ele nu aveau un impact bugetar mare, ci doar lucruri de sistem".