SUA vor disloca tancuri Abrams în România. Anunțul Generalului Gheorghiță Vlad

NATO își menține angajamentul ferm față de securitatea României, iar Statele Unite vor consolida calitatea și puterea de foc a forțelor militare dislocate pe teritoriul țării noastre. Anunțul a fost făcut de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, care a subliniat că România trebuie să fie pregătită pentru crize majore și chiar pentru susținerea unui efort de război, în contextul unei Rusii considerate „impredictibile”.

NATO continuă să apere România conform planurilor regionale

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a declarat pentru TVR că Alianța Nord-Atlantică va continua să contribuie cu forțe militare pentru apărarea României, în deplină concordanță cu planurile regionale stabilite la nivel NATO.

„Chiar am discutat cu Comandantul Suprem Aliat pe timpul vizitei sale în România, cu generalul Grynkewich, alianța își va menține angajamentul privind contribuția cu forțe la apărarea țării în conformitate cu planurile regionale. (…) Sunt convins că sunteți interesați în special de poziția Statelor Unite. Statele Unite a convenit să își mențină același nivel de contribuție cu forțe, ba mai mult să îmbunătățim calitatea si letalitatea forțelor dislocate în Romania și cel mai bun exemplu este și cel pe care l-a dat și SACEUR în vizita din România: în perioada următoare urmează să fie dislocat în România un detașament de soldați americani dotați cu tancurile Abrahms”, a declarat Șeful Statului Major al Apărării.

Tancurile Abrams, printre cele mai puternice blindate ale armatei SUA

Tancurile Abrams menționate de generalul Gheorghiță Vlad sunt considerate unele dintre cele mai performante și letale blindate din dotarea Armatei Statelor Unite, reprezentând un element-cheie de descurajare militară pe flancul estic al NATO.

Dislocarea acestora în România transmite un semnal clar privind angajamentul strategic al SUA pentru securitatea regiunii Mării Negre.

Steadfast Dart 2026: Cel mai mare exercițiu NATO din an, lansat în Europa Centrală

Desfășurat în zona Comandamentului Forțelor Întrunite Brunssum, exercițiul Steadfast Dart 2026 implică 10.000 de militari din 11 națiuni, inclusiv Bulgaria, Cehia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Spania și Turcia. Forțe terestre, aeriene, spațiale, cibernetice, maritime și speciale vor demonstra capacități operaționale complete.

Generalul Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, subliniază succesul ediției 2025: „Anul trecut, Steadfast Dart a integrat prima desfășurare a noii Forțe de Reacție Aliate a NATO, demonstrând capacitatea Comandamentului Aliat pentru Operații de a răspunde în orice moment la o amenințare emergentă la adresa Alianței noastre”. Anul acesta, exercițiul se integrează cu Quadriga german și marchează prima acțiune majoră a Forței de Reacție Aliate (ARF) în regiune.

Exercițiul are două faze: desfășurare (deja începută) și antrenament (din februarie), pe un scenariu de conflict cu un adversar „aproape egal”.

România se pregătește pentru crize și război: Rusia, o amenințare imprevizibilă

Generalul Gheorghiță Vlad cere pregătirea populației române pentru „crize” și „susținerea unui efort de război”. Alături de generalul Grynkewich, el a avertizat: „Rusia este impredictibilă. Nu am informații despre când va ataca Rusia. De aceea pregătim acest planuri, dar nu pot face o astfel de predicție în viitorul apropiat”.