Ciucă: Nu trebuie deloc să ne fie ruşine să optăm pentru un liceu tehnologic

"La noi, la români, se spune aşa, am învăţat cu toţii, că 'meseria este brăţară de aur'. Într-adevăr, avem nevoie să dezvoltăm şi acest segment prin care să putem să asigurăm forţa de muncă necesară pentru o economie în plină dezvoltare. Avem nevoie ca, dincolo de tot ceea ce poate să însemne impactul tehnologic, să ţinem cont că, totuşi, această tehnologie are înapoia bancurilor de lucru, înapoia comenzilor care se dau pentru a putea să funcţioneze intervenţia omului", a declarat Nicolae Ciucă.



El şi-a exprimat aprecierea pentru tot ceea ce se desfăşoară în şcoala dual profesională de la Blaj şi în general din judeţul Alba, amintind că a mai vizitat în trecut şcoli similare din Alba Iulia şi că a participat chiar la o zi a porţilor deschise pentru învăţământul dual profesional.



Ciucă a menţionat că a ales să vină la Blaj pentru că este "un exemplu de bună practică" în ceea ce înseamnă dezvoltarea învăţământului dual profesional, adăugând şi că apreciază foarte mult relaţia de parteneriat care există între autorităţile locale, cele judeţene şi investitorii din judeţul Alba.



"Nu întâmplător, în Alba discutăm de industria de automotive foarte bine dezvoltată, şi aici, în Blaj, şi la Sebeş, plus celelalte dezvoltări care sunt la nivel de judeţ. Este un exemplu de bună practică şi nu trebuie deloc să ne fie ruşine să optăm pentru o şcoală, pentru un liceu tehnologic, cum este acesta, şi ulterior să putem să ne continuăm studiile şi, de ce nu, să râvnim către un nivel de performanţă şi pregătire profesională superior", a mai declarat Nicolae Ciucă.



El a dat şi exemplul unor tineri din Alba care, după ce au terminat o şcoală profesională, au finalizat liceul la seral şi apoi s-au înscris la o facultate tehnică.



"Deci, iată că sunt exemple prin care putem să ne asigurăm şi un parcurs profesional şi un parcurs în ceea ce înseamnă desăvârşirea pregătirii intelectuale", a punctat acesta.



Nicolae Ciucă i-a felicitat pe elevi că au optat pentru o astfel de şcoală şi pe părinţi că i-au încurajat să facă acest pas.



Acesta le-a mai transmis tinerilor, în contextul în care "se discută foarte mult în ultima perioadă de timp de o serie întreagă de probleme pe care le întâmpinăm în şcoli, în apropierea şcolilor", să se comporte "cât se poate de empatic, cu prietenie maximă, cu înţelegere, cu toleranţă faţă de colegi" şi să stea departe de tot ceea ce poate să îi abată de la drumul normal, în mod deosebit la această vârstă.



Un număr de 302 elevi urmează învăţământul profesional la Liceul Tehnologic "Timotei Cipariu" Blaj, la Şcoala Duală, majoritatea absolvenţilor din ultimii ani fiind angajaţi la cele două companii, BOSCH şi IAMU, implicate în proiect.