de Redacția Jurnalul    |    11 Feb 2026   •   17:45
Nicușor Dan: Companiile americane își doresc să investească în continuare în țara noastră
Sursa foto: jurnalul/Potrivit președintelui, în cadrul întrevederii  au fost abordate teme-cheie pentru mediul de afaceri

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat miercuri că a avut o întâlnire cu liderii marilor companii americane reunite în cadrul Camerei de Comerț Americane în România (AmCham), discuțiile vizând consolidarea relațiilor economice bilaterale.

„Mesajul companiilor americane este că își doresc să investească în continuare în țara noastră și că există premise puternice ca relația economică bilaterală să se întărească în anii următori”, a scris președintele Nicușor Dan, într-o mesaj pe pagina oficială de Facebook.

Potrivit președintelui, în cadrul întrevederii, care a avut loc marți, au fost abordate teme-cheie pentru mediul de afaceri.

Printre acestea s-au regăsit: asigurarea predictibilității și stabilității cadrului economic; cooperarea în domeniul energiei; accesul și valorificarea materiilor prime critice; colaborarea în sectorul sănătății; transformările prin care trece industria IT din România.

Nicușor Dan a subliniat importanța consolidării relevanței României în regiune prin atragerea de investiții americane, în special în contextul repoziționărilor economice globale și al nevoii de diversificare a lanțurilor de aprovizionare.

„Le-am transmis companiilor americane că există toată deschiderea din partea noastră pentru a valorifica orice oportunități de afaceri având în vedere că România este la intersecția unor importante rute energetice și comerciale globale”, a încheiat șeful statului.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: nicusor dan amcham companii americane
