Nicușor Dan confirmă: România ia în calcul interceptoare Patriot pentru Ucraina

România analizează solicitarea Ucrainei de a furniza interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, a declarat miercuri, 15 iulie, președintele Nicușor Dan, la finalul participării sale la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est, desfășurat la Kiev. Președintele a precizat că cererea a fost transmisă prin NATO și că o decizie ar putea fi luată în următoarele săptămâni.

Ce a spus Nicușor Dan despre solicitarea Ucrainei

Întrebat despre informațiile potrivit cărora Ucraina a cerut aliaților să-i împrumute interceptoare pentru sistemele Patriot, în contextul intensificării atacurilor rusești, șeful statului a confirmat că solicitarea a fost făcută la nivel NATO: „A fost o solicitare care s-a făcut la nivel NATO, adică Ucraina s-a adresat prin NATO, care nu e parte în conflict, dar pentru cazul ăsta este o reuniune de discuții, și a existat o solicitare proporțională pentru țări care au tipul acesta de echipamente. Legat de această solicitare, pentru România este în analiză în momentul acesta", informează Mediafax.

Întrebat direct dacă România ia în calcul acordarea acestui sprijin, președintele a răspuns afirmativ, iar despre termenul unei decizii a precizat: „Destul de repede, e o chestiune de câteva săptămâni."

De ce a cerut Ucraina interceptoare de urgență

Solicitarea Kievului vine pe fondul unei escaladări severe a atacurilor rusești din ultimele săptămâni. Cu doar o zi înaintea vizitei lui Nicușor Dan la Kiev, un atac combinat cu rachete și drone asupra capitalei ucrainene a provocat moartea a 28 de persoane și rănirea a peste 160, doar în noaptea de 5 spre 6 iulie — unul dintre blocurile lovite, cu nouă etaje, a rămas parțial distrus, iar mai multe victime au fost prinse sub dărâmături. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, toate cele 29 de rachete balistice lansate de Rusia în acel atac și-au atins țintele, tocmai pentru că armata ucraineană rămăsese fără rachete interceptoare pentru sistemele Patriot.

Potrivit datelor ONU, citate de Euronews, mai mulți civili au fost uciși în iunie 2026 decât în orice altă lună de după aprilie 2022 — un semnal al intensificării fără precedent a ofensivei ruse asupra populației civile de la începutul invaziei.

Nicușor Dan a participat la al cincilea Summit Ucraina – Europa de Sud-Est

Nicușor Dan a ajuns la Kiev cu trenul, la invitația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a participa la a cincea ediție a Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est — o platformă regională lansată în 2023, dedicată coordonării sprijinului pentru Kiev și gestionării provocărilor de securitate din regiunea extinsă a Mării Negre. La eveniment au mai fost prezenți președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, precum și lideri din Albania, Grecia, Croația, Slovenia, Macedonia de Nord, Muntenegru și Bulgaria.

La finalul summitului, liderii participanți au semnat o declarație comună în 20 de puncte, în care cer consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei, noi sancțiuni împotriva Rusiei și întărirea securității în regiunea Mării Negre. „Securitatea Ucrainei este și securitatea noastră", se arată în document, care mai precizează: „Sprijinim mobilizarea resurselor financiare și a mecanismelor internaționale necesare în acest scop, recunoscând că o apărare antiaeriană mai puternică salvează vieți și protejează infrastructura critică." Declarația a fost semnată, printre alții, de Zelenski, Sandu, Nicușor Dan și de reprezentanți ai Albaniei, Greciei, Croației, Sloveniei, Macedoniei de Nord, Muntenegrului și Bulgariei.

Alte discuții purtate la Kiev

Dincolo de subiectul interceptoarelor Patriot, Nicușor Dan a discutat cu Zelenski și despre avertizarea timpurie în cazul incidentelor cu drone și despre securitatea maritimă în Marea Neagră — un subiect cu relevanță directă pentru România, după explozia unei drone în Portul Constanța, discutată separat de cei doi lideri. Președintele român a confirmat, de asemenea, că ajutorul militar al României pentru Ucraina are și o componentă care rămâne, din motive de securitate, secretă.

Vizita de la Kiev a venit imediat după participarea lui Nicușor Dan la reuniunea Coaliției de Voință de la Paris, unde nouă state europene au convenit, alături de Ucraina, formarea unei coaliții pentru dezvoltarea unui sistem european de apărare anti-rachetă.