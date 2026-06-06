Anunțul președintelui privind siguranța sezonului estival

Șeful statului consideră că românii își pun „în mod legitim” o întrebare referitoare la cât de sigur vor fi dacă vor veni la Marea Neagră pe litoralul românesc în vara acestui an.

Nicușor Dan spune că se așteaptă o suplimentare de echipamente din partea NATO.

„Pe de o parte, așa cum spuneam, în 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră, vor suplimenta în cursul acestei verii echipajele care fac misiuni de cercetare, de recunoaștere a eventualelor pericole”, a declarat Nicușor Dan.

El mai adaugă că, în urma contactelor diplomatice recente, există un dialog constant cu Ucraina și era deja prevăzută o formă de protocol care să cuprindă inclusiv tipul acesta de evenimente.

„Și, ca ultimul argument, avem un război care, din nefericire, a început de mai bine de patru ani. Efect secundar al acestui război, am avut și mine, și drone maritime care au intrat în apele teritoriale și au ajuns inclusiv pe țărmul românesc și nu au fost victime pentru că, cu echipamentele pe care le au, instituțiile statului au acționat corespunzător”, a mai spus Nicușor Dan.

O dronă maritimă s-a autodetonat vineri în apropierea terminalelor petroliere, iar autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție și au emis mesaj RO-Alert pentru populație.

(sursa: Mediafax)