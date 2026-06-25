Nicușor Dan își dezvăluie secretul administrativ: Pasul 1, pasul 2, pasul 3. Ăsta e modul meu de a fi

„Eu sunt o persoană care are o istorie de 20 de ani. Și în momentul în care iau niște decizii, cred că toată lumea trebuie să fie convinsă că deciziile astea sunt luate în mandatul pe care l-am obținut și pentru binele României.

Acum uneori e mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2, pasul 3. Uneori e foarte tentant să faci un gest în pasul 1 care are consecințe negative în pasul 2.

Asta este modul meu de a fi, dar vreau să-i asigur pe toți că înțeleg foarte bine responsabilitatea mandatului”, a spus Nicușor Dan la Cluj.

Președintele Nicușor Dan a răspuns astfel criticilor care s-au manifestat în rândul susținătorilor săi printr-un protest la finalul săptămânii trecute, în Piața Victoriei, din București.

(sursa: Mediafax)