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Nicușor Dan își dezvăluie secretul administrativ: Pasul 1, pasul 2, pasul 3. Ăsta e modul meu de a fi

de Redacția Jurnalul    |    25 Iun 2026   •   21:00
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Nicușor Dan își dezvăluie secretul administrativ: Pasul 1, pasul 2, pasul 3. Ăsta e modul meu de a fi
Nicușor Dan, despre rigoarea din spatele deciziilor sale

Președintele Nicușor Dan le-a răspuns aseară, la Cluj, susținătorilor săi, supărați de unele decizii, care este mecanismul său de gândire atunci când ia hotărâri.

„Eu sunt o persoană care are o istorie de 20 de ani. Și în momentul în care iau niște decizii, cred că toată lumea trebuie să fie convinsă că deciziile astea sunt luate în mandatul pe care l-am obținut și pentru binele României.

Acum uneori e mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2, pasul 3. Uneori e foarte tentant să faci un gest în pasul 1 care are consecințe negative în pasul 2.

Asta este modul meu de a fi, dar vreau să-i asigur pe toți că înțeleg foarte bine responsabilitatea mandatului”, a spus Nicușor Dan la Cluj.

Președintele Nicușor Dan a răspuns astfel criticilor care s-au manifestat în rândul susținătorilor săi printr-un protest la finalul săptămânii trecute, în Piața Victoriei, din București.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: nicusor dan decizie secret administrativ
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