Nicușor Dan, despre problemele cu apa caldă și căldura: Vom avea o iarnă dificilă. Ce putem face e să intervenim în cel mai scurt timp posibil la avarii

Lucian Alecu

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a precizat, în cadrul unei conferințe de presă la sediul Primăriei Capitalei, că bucureștenii se vor confrunta cu o iarnă grea, în contextul în care rețeaua de termoficare este de trei ori mai proastă ca acum trei ani.

De asemenea, Nicușor Dan a precizat că tot ce poate face în această iarnă este ca Termoenergetica să intervină cât mai rapid la avarii, cât și o comunicare mai bună cu cetățenii, astfel încât aceștia să știe cât vor sta fără agent termic.

„Am inființat un call center în interiorul Primăriei Capitalei ca să nu mai existe situații în care bucureștenii să sufere de pe urma unei avarii și să nu știe ce se întâmplă și când se rezolvă. Vă invit săptămâna viitoare să-l vedeți. Tot pe termie am semnat acel contract de finanţare de 300 mlioane euro şi avem promisiunea e la Guvern de încă 200 milioane euro pentru a începe lucrări de schimbare a reţelei principale de transport, din primăvară.”, a declarat Nicușor Dan.

În cadrul conferinței de presă, primarul general al Capitalei a mai făcut precizări și în ceea ce privește criza generată de COVID-19.

„Am detașat 200 de persoane de la administrația spitalelor către DSP, am organizat la Arena Națională 270 de posture, plus studenți de la Facultatea de Medicină Carol Davila. A contribuit foarte mult la STS și Instituția Prefectului. În momentul acesta nu mai există întârzieri în cee ace privește anchetele epidemiologice. Nu mai există probleme la Ambulanța Ilfov. Au fost detașate persoane la DSP Ilfov, care aveau probleme pe anchetele epidemiologice. Am semnat acorduri cu hoteluri pentru locuri de carantinare. O problem ar fi paturile ATI”, a mai spus Nicușor Dan.

Primarul general al Capitalei a făcut referire și la datoriile primăriei și ale instituțiilor din subordine, care se ridică la 3 miliarde de lei, datorii curente.

„De aici vin probleme - e o uriaşă problemă să vedem ce plătim mai întâi, a doua problemă e că nu există încredere din partea sistemului financiar pentru a cofinanţa lucrările pe care vrem să le începem de la anul. Soluţia de principiu agreată cu ministrul Finanţelor e să facem curăţenie în finanţele municipalităţii, adică să avem un buget realist pe anul 2021, să recunoaştem datoriile companiilor din subordine, în special Termoenergetica şi STB.”, a mai spus acesta.