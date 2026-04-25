Nicușor Dan, avertisment fără precedent către Rusia: Este un atac la siguranța noastră!

„Condamn ferm comportamentul iresponsabil al Rusiei. Astfel de incidente, precum drona căzută azi noapte la Galați, demonstrează lipsa de respect față de normele de drept internațional, punând în pericol siguranța cetățenilor României, stat membru al NATO”, afirmă Nicușor Dan, potrivit comunicatului publicat de Administrația Prezidențială.

Acesta a precizat că etățenii trebuie să fie în siguranță, iar acest obiectiv „rămâne prioritatea absolută”.

Președintele a afirmat că instituțiile responsabile au acționat corect și coordonat, reușind să minimizeze riscurile prin detonarea controlată a fragmentelor provenite din drona rusească.

Dan a mai afirmat că, în același timp, nu putem ignora „realitatea unui război aflat la granițele noastre, care generează provocări și vulnerabilități ce trebuie tratate cu maximă seriozitate”.

„România nu este parte la acest conflict. Și totuși, consecințele lui se resimt pe străzile noastre, în gospodăriile și în viețile cetățenilor. Acesta este primul incident în care proprietăți românești au fost efectiv avariate, un prag pe care îl privim cu toată seriozitatea”, a precizat Nicușor Dan.

Reamintim că venită din Rusia a căzut la Galați sâmbătă dimineață, în jurul orei 2:31. în zona Bariera Traian. În urma prăbușirii dronei nu au fost raportate victime, dar a fost afectată o anexă dintr-o gospodărie, precum și un stâlp de electricitate, fără pagube însemnate. De asemenea, fragmente de dronă au fost găsite în mai multe locuri din zonă, care a fost securizată de Poliția Română și de militari din MApN. Reamintim că în urma incidentului, autoritățile au decis evacuarea a 217 persoane, iar drona cu încărcătură a fost detonată de pirotehniști în jurul prânzului.

„Le mulțumesc tuturor celor implicați, personal MAI, MApN și SRI, pentru intervenția profesionistă, evacuarea în siguranță a cetățenilor și gestionarea responsabilă a întregii situații”, spune Președintele.

Despre incidentul legat de această dronă, Nicușor Dan a mai precizat că „subliniază însă necesitatea accelerării programelor de înzestrare și modernizare a Armatei, astfel încât să răspundem adecvat riscurilor actuale. Planul de achiziții din SAFE este esențial”.

„Sprijinul acordat Ucrainei încă din prima zi a războiului provocat de Rusia a fost și rămâne o decizie corectă, în acord cu valorile și interesele noastre, iar acest lucru trebuie reafirmat cu tărie de la toate nivelurile statului pentru a spulbera orice urmă de îndoială a unor cetățeni.

Ca stat membru NATO și al Uniunii Europene, România participă activ la eforturile de întărire a securității comune”, a conchis Președintele.

(sursa: Mediafax)