Nicușor Dan l-a demis pe managerul spitalul Filantropia

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, l-a demis pe managerul spitalului Filantropia, după ce a primit analizele și rapoartele Curții de Conturi și ale Corpului de Control al Primarului în care sunt semnalate diverse nereguli.

„Azi am decis încetarea atribuțiilor de manager al Spitalului Filantropia București ale domnului Sîmpălean Dan Ștefan. Am făcut acest lucru după ce am primit rapoartele și analizele Curții de Conturi și Corpului de Control al Primarului în care sunt semnalate diverse nereguli la acest spital”, a scris Nicușor Dan, pe contul său de Facebook.