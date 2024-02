Nicuşor Dan a pregătit bucureștenilor o taxă secretă! Impozit pe curţile comune, trotuarele şi spaţiile verzi din jurul casei

Consiliul General al Municipiului București a luat o decizie secretă sau cel puțin pe care n-au comunicat-o nimănui, mai ales celor interesați, adică niște mulți, foarte mulți bucureșteni, scrie Antena3CNN.

La jumătatea anului trecut, Nicuşor Dan şi acoliţii au decis să majoreze taxele pentru terenuri aferente unor imobile, mici suprafețe de trotuar ori de curți comune, care sunt ale primărei capitalei.

Mai mulţi bucureşteni s-au trezit acum cu nişte impuneri ameţitoare de plată.

Constantin Badea din Bucureşti a primit chiar vineri un plic în care era anunţat că trebuie să plătească lunar o sumă considerabilă.

"Chiar astăzi am primit-o când am venit de la serviciu și am rămas şocat" a declarat omul, siderat de faptul că trebuie să achite un impozit de 101 lei, lunar, pentru un teren de folosinţă comună de 57 mp, aferent locuinţei sale de doar 52 mp.

Dacă în 2023 a avut de plată 108 lei pentru tot anul, acum i-a venit o somaţie de plată de 11 ori mai mare!

Este pentru prima oară când i se pretinde o asemenea sumă în cei 30 de ani de când locuieşte în casa achiziţionată pe baza Legii 112 / 95, a imobilelor naţionalizate.

Cât s-a mărit impozitul pe locuinţă în Capitală

În Bucureşti, impozitul anual pentru locuinţe s-a mărit anul acesta de la 144 de lei la 180 pentru o garsonieră şi sare de 500 de lei, în cazul unui apartament cu patru camere.

Taxele locale sunt indexate anual cu rata inflației - 14% pentru 2024. Impozitele s-au mărit pentru clădiri rezidenţiale, terenuri şi mijloacele de transport sub 12 tone.

Impozit pentru locuinţă în Bucureşti

Garsonieră - 180 de lei

Apartament 2 camere - 240 de lei

Apartament 3 camere - 350 de lei

Taxele din Bucureşti pot fi plătite şi pe site-urile pentru impozite ale primăriilor de sector, pe site-ul Ghişeul.ro, la ofiiciile poştale sau staţii Self Pay.

Taxele şi impozitele achitate până pe 1 martie beneficiază de o reducere de 10%.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹