Nicușor Dan: Poliția Locală a amendat proprietarul din Parcul IOR cu 35 de milioane de euro

Amenda a fost stabilită în baza unui articol care penalizează schimbarea destinației spațiului verde sau reducerea suprafeței de spațiu verde cu o sumă între 1000 și 2.000 lei pe metrul pătrat, potrivit primarului.

„Aici am avut de a face cu o bătaie de joc la adresa cetățenilor și a interesului public, care în sfârșit este penalizată de autoritatea publică, care trebuie să apere interesele cetățeni”, a explicat primarul Nicușor Dan.

Edilul șef a mai spus că, probabil, decizia va fi contestată în instanță.

„Evident că ea va fi contestată (...) El poate să plătească jumătate din minim în 15 zile. Adică 500 de lei pe metrul pătrat, adică 9 milioane de euro, probabil nu o va face și va contesta în instanță. Până când se judecă contestația, amenda nu se plătește”, a adăugat primarul Dan.

De asemenea, Nicușor Dan a vorbit despre posibila retrocedare a terenului din Parcul IOR.

„În ceea ce privește partea de proprietate, există de asemenea o analiză foarte amănunțită pe care am făcut-o și marea problemă este că, într-un litiu în care municipiul a fost parte, care a avut trei cicluri procesuale la Înalta Curte de Casatie s-a stabilit opozabil și față de primarul Municipiului și față de primăria Sectorului 3 că aici nu este parc (...) Nu vreau să comentez pe acțiunea prefectului, vreau să vă informez că, la fel cu mare tam-tam, în urmă cu un an, un an și jumătate, prefectul Greblă a atacat actele de retrocedare pentru parcul Bordei și instanța le-a respins ca tardive, a considerat că instituția prefectului cunoștea încă din anii 2005 sau 2003, nu știu când a fost retrocedarea, cunoaștea dispoziția de retrocedare și dacă voia trebuia să acționeze atunci (...) În același timp, suntem în contact cu ONG-urile și sperăm ca cineva care nu are în spate toată această istorie procesuală să reușească să anuleze dispoziția de retrocedare. Eu îmi doresc ca dispoziția de retrocedare să fie anulată, dar pentru asta trebuie să fie cineva care trebuie să își asume și eventuala plată a taxei de timbru și eventuale cheltuieli de judecată”, a precizat Nicușor Dan.

