Nicuşor Dan: Progres în consolidarea blocului monument istoric de pe Strada Boteanu, lucrările au început în iulie 2024

Construit în 1936, blocul istoric cu şapte etaje şi mansardă va beneficia de o finanţare de 43,4 milioane lei, cu termen de finalizare în iunie 2026, a scris edilul general, pe Facebook.



"Primăria Capitalei, prin Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), avansează cu lucrările, finanţate din PNRR. La corpul A, am finalizat armarea radierului pentru o parte a clădirii, într-un proces ce se desfăşoară în patru etape datorită formei neregulate a fundaţiilor. Momentan, am realizat prima etapă. La corpul B, armarea stâlpilor de la parter a fost finalizată. Urmează cofrarea, iar apoi turnarea betonului", a precizat Nicuşor Dan.



În iulie 2024, el anunţa că a fost deschis şantierul pentru consolidarea clădirii monument istoric de pe Strada Boteanu, valoarea totală a proiectului fiind de 55,3 de milioane de lei. Imobilul are 90 de apartamente.

AGERPRES