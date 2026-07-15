Nicușor Dan, avertisment regional: Războiul din Ucraina ne afectează pe toți

„Securitatea Europei de Sud-Est, a Balcanilor de Vest și a regiunii Mării Negre este interconectată”, scrie Nicușor Dan pe X, „iar ceea ce se întâmplă în Ucraina influențează direct stabilitatea întregii regiuni”.

Într-o postare publicată pe platforma X, șeful statului reafirmă sprijinul României pentru integrarea europeană a Ucrainei și a Republicii Moldova.

„Toți cei adunați aici astăzi împărtășesc convingerea clară că securitatea Europei de Sud-Est, a Balcanilor de Vest și a regiunii Mării Negre este interconectată. Ce se întâmplă cu Ucraina afectează direct stabilitatea tuturor”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a arătat că statele din regiune se confruntă cu amenințări comune, precum interferențe hibride îndreptate împotriva democrațiilor, încălcări ale spațiului aerian național, incursiuni cu drone și șocuri economice care afectează rețelele energetice.

Potrivit acestuia, securitatea pe termen lung nu înseamnă doar protejarea frontierelor, ci și consolidarea instituțiilor democratice, respectarea dreptului internațional și menținerea angajamentului față de valorile europene.

Nicușor Dan a precizat că România și-a reafirmat sprijinul deplin pentru parcursul european al Ucrainei și al Republicii Moldova, precum și pentru continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene pe baza meritelor fiecărui stat și a îndeplinirii criteriilor de aderare.

„România va rămâne un partener apropiat, credibil și constructiv al Ucrainei, sprijinind apărarea și reconstrucția sa, precum și reformele esențiale pentru integrarea europeană”, a mai transmis președintele.

Nicușor Dan reconfirmă sprijinul total al României la Summitul regional

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit miercuri cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în marja Summitului Ucraina - Europa de Sud-Est. Cei doi lideri au discutat despre cooperarea bilaterală, securitatea regională și sprijinul pentru parcursul european al Ucrainei.

Președintele Nicușor Dan a transmis că România își menține poziția de susținător ferm al integrării europene a Ucrainei și Republicii Moldova.

„Am avut o întrevedere astăzi la Kiev cu Președintele Volodîmîr Zelenski, în marja Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est, în care am reafirmat faptul că România va continua să fie un susținător ferm al integrării europene a Ucrainei și a Republicii Moldova”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Nicușor Dan.

Pe agenda discuției s-au aflat, de asemenea , subiecte precum proiectele comune de conectivitate transfrontalieră, precum și cooperarea în domeniul securității energetice, dar și al avertizării în cazul dronelor.

„În cadrul conversației am abordat proiectele noastre de conectivitate transfrontalieră și de securitate energetică, precum și tema securității maritime și necesitatea coordonării în ceea ce privește mecanismele de prevenire și avertizare timpurie în cazul incidentelor cu drone”, notează șeful statului.

În urma summitului, președintele a mai transmis: „Securitatea Europei de Sud-Est, a Balcanilor de Vest și a regiunii Mării Negre este interconectată iar ceea ce se întâmplă în Ucraina influențează direct stabilitatea întregii regiuni. Toți cei adunați aici astăzi împărtășesc convingerea clară că securitatea Europei de Sud-Est, a Balcanilor de Vest și a regiunii Mării Negre este interconectată. Ce se întâmplă cu Ucraina afectează direct stabilitatea tuturor”.

(sursa: Mediafax)