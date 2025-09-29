x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Ninge la munte! Prima zăpadă pe Transfăgărășan: drumarii intervin cu lame și antiderapant

Ninge la munte! Prima zăpadă pe Transfăgărășan: drumarii intervin cu lame și antiderapant

de Andreea Tiron    |    29 Sep 2025   •   10:42
Ninge la munte! Prima zăpadă pe Transfăgărășan: drumarii intervin cu lame și antiderapant
Sursa foto: DRDP Brasov

Transfăgărășanul s-a albit în această dimineață, după ce în zona Bâlea Lac a căzut prima ninsoare din acest sezon.

Drumarii de la Districtul Bâlea au anunțat că stratul de zăpadă nu este încă semnificativ, însă vor interveni pe parcursul zilei cu utilaje dotate cu lamă și vor răspândi materiale antiderapante.

„În zilele următoare, situația se poate înrăutăți, așa că îi rugăm pe șoferi să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.

România, sub informare de vreme rece și precipitații

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vreme rece, ploi și ninsori la munte, valabilă din 29 septembrie, ora 10.00, până pe 2 octombrie, ora 10.00.

În această perioadă:

Aceasta este prima ninsoare semnificativă a toamnei și un semnal de alarmă pentru șoferi să își pregătească autoturismele pentru sezonul rece.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Recomandările autorităților pentru șoferi

  • Adaptați viteza la condițiile de drum și păstrați distanța față de celelalte vehicule.

  • Evitați frânările bruște pe carosabil umed sau acoperit cu lapoviță/zăpadă.

  • Verificați starea anvelopelor și presiunea acestora.

  • Dacă plecați spre zone montane, asigurați-vă că aveți lanțuri antiderapante în portbagaj.

Venirea timpurie a ninsorii la Bâlea Lac marchează începutul unei perioade cu vreme tot mai rece, iar meteorologii avertizează că acest episod ar putea fi urmat de alte ninsori la altitudini mari în zilele următoare.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: zăpada
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri