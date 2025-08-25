Ninge în luna august: imagini spectaculoase de la munte, din Maramureș

x close
de Redacția Jurnalul    |    25 Aug 2025   •   09:03
Sursa foto: Captură video Facebook/Carla Berinde

Sunt ultimele zile de vară, însă chiar și așa, la munte, a început să ningă. Au apărut imagini din Masivul Pietrosu, județul Maramureș, unde ninsoarea i-a surprins pe turiști.

Carla Berinde, blogger și salvamontist voluntar la Salvamont Maramureș, a postat, pe Facebook, imagini cu ninsoarea căzută în weekend în munții Maramureșului.

Imaginile spectaculoase, care i-au surprins pe turiști, au fost filmate în Pietrosul Rodnei, la peste 1.700 de metri altitudine.

În această zonă, în timpul nopții temperaturile scad chiar au coborât sub zero grade.

 

(sursa: Mediafax)

