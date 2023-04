Noi informații în cazul medicului acuzat de moartea a patru pacienți. Chirurgul din Craiova ar fi avut probleme cu memoria după o operaţie pe creier

Bărbatul de 46 de ani este bănuit de comiterea a patru infracțiuni de ucidere din culpă, în forma culpei medicale.

„În fapt, bărbatul, în calitatea sa de medic, în cadrul unei unități medicale din municipiul Craiova, este bănuit că ar fi efectuat patru intervenții chirurgicale, respectiv prelevarea de probe biopsice, ulterior intervenind decesul a doi bărbați de 76 și 77 de ani, din Craiova și Plenița, respectiv două femei, de 64 și 66 de ani, ambele din Târgu Jiu”, se arată în comunicatul Poliției.

Doctorul a fost reținut pentru 24 de ore, însă după expirarea măsurii preventive, a primit control judiciar pentru următoarele 60 de zile.

Rudele victimelor îl acuză pe doctor că ar fi prelevat probe în zone puternic vascularizate, unde în mod normal medicul n-ar fi trebuit să intervină.

„Tatăl meu a ajuns la spital din cauza faptului că se lovise când tăia la vie, s-a lovit cu pieptul de scară şi zicea că rămâne fără aer când se punea pe partea stângă. Ne-am dus, am făcut diferite controale. Nu avea absolut nimic la plămâni, l-am dus la domnul doctor Demetrian, a ieşit şi ne-a spus că din greşeală i-a tăiat o venă, ceva de genul ăsta, că a curs o grămadă de sânge, că n-a văzut atâta sânge de mult şi că îi pare rău. Atunci am mers şi am depus plângere la Poliţie şi la Parchet", a declarat fiul unuia dintre pacienţii medicului din Craiova.