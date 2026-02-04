Noile cărți de identitate electronice dau bătăi de cap STB: călătorii fără bilet scapă de amenzi

x close
de Redacția Jurnalul    |    04 Feb 2026   •   10:45
Sursa foto: STB are probleme cu noile cărți de identitate

Noile cărți de identitate electronice au creat o problemă neașteptată în transportul public din București. Sistemele de control ale STB nu sunt adaptate pentru aceste documente, iar lipsa cititoarelor pentru cip face imposibilă, în anumite cazuri, sancționarea călătorilor prinși fără bilet.

În momentul în care un pasager fără titlu de călătorie refuză suprataxa și solicită întocmirea procesului-verbal, controlorii se lovesc de o limitare tehnică: noile buletine nu au trecută adresa de domiciliu, informație necesară pentru completarea amenzii. Fără acces la datele din cip, sancțiunea nu poate fi aplicată, notează Digi24.

Potrivit datelor de la Evidența Populației, peste 125.000 de bucureșteni dețin deja cărți de identitate electronice. În lipsa infrastructurii necesare, aceștia nu pot fi amendați dacă sunt prinși circulând fără bilet sau abonament.

Reprezentanții STB recunosc dificultățile și susțin că situația este temporară.

Compania anunță, potrivit sursei citate, că, în perioada următoare, controlorii vor fi dotați cu echipamente care să permită citirea noilor documente de identitate, astfel încât procedurile de sancționare să poată fi reluate în mod normal.

