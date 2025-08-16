Un nou contingent de pompieri români a ajuns în Grecia

Primul contingent, alcătuit tot din 40 de pompieri, se va întoarce în țară după ce va preda noului contingent mijloacele tehnice dislocate în Grecia. „Două autospeciale de stingere a incendiilor de pădure cu capacitatea de 3.000 litri, o autospecială de 4.000 litri, una de capacitate mare de 10.000 litri, o cisternă de 30.000 litri, o autospecială pentru intervenții rapide de 200 litri, o autospecială de comunicații radio pe unde scurte, un microbuz și un camion cu container” sunt mijloacele aflate în Grecia, se arată în comunicatul IGSU.

În ultimele două săptămâni, pompierii români au participat la stingerea incendiilor din mai multe zone ale regiunii Attica de Est, inclusiv Megara, Neos Voutzas, Palaia Fokaia și Charvalo. În plus, ei au desfășurat patrule în ariile cu risc ridicat de incendiu și au participat la sesiuni de instruire și exerciții comune cu echipele elene.

Modulul specializat de stins incendii de pădure acționează în locațiile stabilite de autoritățile elene, pentru monitorizarea și stingerea incendiilor.

„Transmitem sincere mulțumiri autorităților și partenerilor noștri din Grecia pentru colaborare și ospitalitatea oferită. Continuăm să consolidăm relațiile de cooperare și să susținem acțiunile comune în domeniul protecției civile și intervenției în situații de urgență”, notează IGSU.

În perioada 1 august – 15 septembrie 2025, un modul național specializat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din România va participa la programul european de pre-poziționare pentru stingerea incendiilor de pădure, sprijinind comunitățile din Grecia.

(sursa: Mediafax)