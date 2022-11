O angajată din HoReCa a dezvăluit cum ar trebui să verificam camera de hotel înainte de a despacheta. Videoclipul a devenit viral pe rețelele de socializare

"Iată cum ar trebui să vă verificați camera de hotel înainte de a despacheta", începe ea postarea.

"Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să te asiguri că în cameră este întuneric. Stingeți luminile, închideți orice jaluzele și folosiți lanterna de la telefon. Și, în timp ce totul este stins, vei veni aici, sub pătură...[și] vei verifica sub toate pliurile... De obicei, le place să stea în colțuri și în pliuri".

"Chiar dacă nu vedeți gândaci, verificați dacă există pete”, adaugă ea, „este ca și cum ar fi pete de sânge, pentru că nici acesta nu este un semn bun".

În alte 12 videoclipuri de pe TikTok, Whiting continuă să dezvăluie mai multe fapte îngrozitoare despre gândacii de pat. Ea explică faptul că oaspeții trebuie să le verifice pe întuneric, deoarece insectele sunt nocturne.

"Nu contează cât de mult plătești, gândacii de pat iubesc călătorii" / "Realitatea este că sunt autostopiști" / "Oamenii îi aduc din alte locuri, nu contează cât de luxos este hotelul", au comentat cei care au vizionat clipurile.

"Am luat gândaci de pat de două ori și PTSD-ul este o nebunie", a scris cineva. "Am luat gândaci de pat de la două hoteluri diferite și am ajuns în spital de ambele ori", a împărtășit altcineva. "Încă mai am coșmaruri până în ziua de azi".