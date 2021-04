O asistentă acuză: pacienții sunt consultați din ușă

“Sunt pacienți pozitivi ținuți la un loc cu cei negativi. Stau la noi, în Urgență, și câte trei sau patru zile cu tratamentul luat de pe secții. Îl facem noi. Infirmierii le dau să mănânce. Sunt medici care nu intră la pacienții infectați. O doctoriță a găsit ca scuză că nu o încape combinezonul”, este mărturia șocantă a unei asistente dintr-un spital din Argeș. Cadrul medical spune că multe dintre lucrurile ce sunt declarate oficial nu se întâmplă și nu s-au întâmplat niciodată în realitate. Nu sunt trasee și pericolul de infectare este mare.

Revolta asistentei vine din faptul că ei sunt cei care muncesc cel mai mult și, la final de zi, sunt felicitați doar medicii. Despre munca lor nu prea se vorbește. Și nici despre greșelile de organizare. De fapt, argumentul din urmă este motivul pentru care ne-a rugat să nu o facem identificabilă. Îi este teamă că și-ar putea pierde locul de muncă. Dar chiar și așa vrea să facă un apel că sunt probleme în spitale. Lucrează în Urgență de ani buni, dar spune că niciodată nu a fost cum este acum. Multe cadre încearcă să se protejeze stând departe de pacienți care ar putea fi infectați cu virusul Sars-CoV-2 și așa au apărut consultațiile din ușă. Asistenta povestește că suspecții sunt întrebați din ușă ce simptome au, cum se simt, iar apoi totul rămâne în sarcina asistenților.

„Am fost odată la un pas să cad peste un pacient. Nu am mai putut respira după ore în care am stat în combinezon și cu mai multe măști. M-am răsucit pe picioare și m-am dus către perete, am stat puțin să respir, m-am rugat la Dumnezeu, apoi am continuat să îmi fac treaba. Nu aveam cum să îmi dau măștile la o parte. Am terminat la un izolator, am plecat la altul. Am verificat pacienții care puteau vorbi, apoi am ieșit. Asistentul recoltează, asistentul face totul, uneori și infirmierii. De pe secții spun că nu au locuri. Este o minciună. Doar au văzut că ne descurcăm noi”, spune asistenta.

Sporul COVID, o iluzie

Asistenta mai spune că este o mare problemă cu traseele epidemiologice și că au fost situații în care pacienți pozitivi au stat lângă negativi.

„Dacă vin rezultatele testelor târziu, ce mai facem apoi? După trei zile, ce ar mai fi de făcut? S-a spus că luăm spor COVID. Am luat în octombrie și ne-au spus că sunt pentru șase luni, să nu mai așteptăm alții. Dar, am calculat și noi, erau pentru trei luni. În schimb, la Consiliul Județean, în ianuarie au luat 30 la sută spor COVID. Doamne sfinte! Cu ce drept au luat ei spor COVID?” mai povestește asistenta.

Asistenta cere ca responsabilii din Sănătate să ia măsuri cu traseele din spitale și cu acordarea sporului COVID