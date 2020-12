Octavian Jurma, despre valul 3 al pandemiei: „Noul val poate da peste cap programul de vaccinare anti-Covid”

MTK Budapest, 2020. Budapest, 2020.

Medicul și cercetătorul Octavian Jurma avertizează asupra „valului 3” care se apropie de țările din Europa care ar putea „da peste cap programul de vaccinare”. Specialistul explică că lansarea campaniei de vaccinare nu se poate face în zona de platou sau în faza ascendentă și de aceea multe țări europene „închid tot ce pot ca valul 2 sa fie cât mai jos când ajunge și la ei”.

În luna martie am putea asista la un al treilea val al pandemiei de coronavirus, declara recent secretarul general al Societăţii Române de Pneumologie, Cristian Oancea. Ne va prinde însă cu spitalele pline, atrăgea acesta atenţia.

„Toata Europa se pregateste pentru valul 3 si inchid tot ce pot ca valul 2 sa fie cat mai jos cand ajunge si la ei.

Numai noi stam in larg si ne miram ce i-a apucat pe prostii care fug din apa, desi am depasit de mult geamandura de 3 la mie

De ce trag obloanele tarile din Europa in asteptarea furtunii?

Pentru ca nu putem finaliza campania de vaccinare inainte de sosirea valului 3 si nu isi permit sa fie prinse pe platou sau in faza ascendenta. In plus vaccinarea este mult mai usor de facut in conditiile unei incidente scazute, in vreme ce un noul val poate da peste cap programul de vaccinare.

Iata cum arata valul 3 comparativ cu primele doua valuri in tarile cele mai apropiate de epicentrul COVID-19. Cand analizati aceste curbe sa nu uitati de scala. Sunt multe tari din Europa care au inregistrat intr-o saptamana mai multe cazuri decat au avut majoritatea tarilor din Asia in toata perioada epidemica. Sunt si cateva care au mai multi morti pe zi decat are Coreea de Sud si Hong Kong infectari pe zi.

Raspunsul la pandemie in Asia si Australia/Noua Zeelanda este incomparabil mai bun decat cel din Europa/SUA. Au un numar infim de cazuri si decese si economia mult mai sanatoasa desi au luat aparent masuri exagerate pe care noi le evitam sub pretextul ca vor distruge economia autohotona.

Spre exemplu Coreea de Sud a intrat in stare de urgenta la o cand a depasit 1.000 de cazuri pe zi la o populatie dubla fata de Romania. Noi suntem relaxati cand in Bucuresti produce singur mai multe cazuri decat toata Coreea de Sud.

E bizar ca succesul tarilor din Asia este folosit adesea ca un argument impotriva masurilor luate de acestea, ca si cum un val de cate mii de cazuri pe zi cu masuri este tot una cu unul de zeci de mii de cazuri pe zi fara masuri. E ca si cum ai pretinde ca "valul" de 8 cazuri pe zi din Taiwan este tot una cu valul de 8,000 de cazuri pe zi din Romania.

Taiwan si Romania au populatii similare dar abordari complet diferite fata de epidemie.

Taiwan a luat masuri care ii permit sa tina epidemia sub control pe termen lung chiar si in absenta unui vaccin. Prin urmare vor evita complet imunizarea de turma.

Romania in schimb si-a lasat deja 15% din populatie prada virusului si pe cand va incepe vaccinarea in masa vom ajunge la 25% chiar daca ramanem in platoul asta post-electoral”, scrie medicul Octavian Jurma pe pagina sa de Facebook.