Octavian Jurma cere carantină naţională imediată şi declararea stării de urgenţă

Sursa: Facebook

Cercetătorului Octavian Jurma sustine ca la această oră, singura măsură care ar putea preveni 20.000 de cazuri pe zi, ar fi o carantină naţională şi inducerea stării de urgenţă, chiar săptămâna aceasta.

"La fiecare 7 minute, un român moare de COVID, iar lipsa paturile de la ATI se va regăsi în creşterea numărului de decese. De la 200 pe zi, am putea ajunge la aproximativ 400, în fiecare zi", a spus medicul vineri, la Antena 3.

"Propunerea mea este să extindem asupra tuturor, 30 de zile, să stingem acest incendiu şi după aceea să învăţăm şi noi lecţiile, cum a învăţat Italia, pentru că nu întâmplător italienii au procedat aşa în aceasă vară. Ei ştiu ce coşmar poate să producă un asemenea val, astfel încât ei au ieşit de sub carantină, sub protecţia certificatului verde, care într-adevăr, presupune pentru toţi o libertate de mişcare, pentru că dacă nu ţi-ai declarat boala, nu te-ai vaccinat, poţi oricând să te testetzi. În felul acesta, lucrurile puteau fi ţinute sub control, dar vedeţi că noi, certificatul verde, nu l-am aplicat real, decât după 3 la mie, iar acum avem efectiv măsuri de relaxare, la 6 la mie, pentru că nu poţi să spui altceva când laşi şcolile deschise, când laşi toate acestea numai pentru vaccinaţi. Se ştie foarte bine, că şi vaccinaţii transmit. Vaccinarea nu este o măsură suficientă la o asemenea incidenţă. Deci o să treacă peste noi acest val şi nu ne va asigura gradul de protecţie, pentru că nu mai există nimic raţional în deciziile care se iau acum", a mai precizat Octavian Jurma, vineri, în exclusivitate la Antena 3.