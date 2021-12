Octavian Jurma: "Suntem deja în valul 5. Tulpina Omicron va fi dominantă în România săptămâna viitoare"

Sursa: Facebook

Cercetătorul Octavian Jurma a lansat pe pagina sa de Facebook un avertisment înfricoșător chiar înainte de sărbătorile de iarna. ”Omicron va deveni tulpina dominantă în România, nu mai târziu de săptămâna viitoare, atunci când simptomele transmiterii comunitare din această perioadă își vor face simțită prezența”, a scris epidemiologul.

Medicul susține că rata de transmitere a crescut de șapte ori într-o săptămână, deci, de dublare în două zile. Analizând viteza de transmitere a acestei tulpini în SUA,Jurma susține că tulpina Omicron se va purta la fel și la noi în țară, având în vedere că am intrat în a treia săptămână în care această variantă a fost confrmată în România. Cercetătorul spunea zilele trecute că "suntem deja in valul 5 și ar fi trebuit sa ne obisnuim pana acum cu noua normalitate daca nu am nega permanent realitatea pandemiei".

Raportările despre „blândeţea” Omicron sunt în continuare între agonie şi extaz (de la nicio diferenţă faţă de Delta până la 50% mai puţin letală decât Delta), respectiv niciun motiv obiectiv pentru ca un guvern să fie relaxat în privinţa valului Omicron”, a conchis Jurma, pe pagina sa de socializare.