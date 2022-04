OMV Petrom donează 2 milioane de euro pentru sprijinul nou-născuţilor şi lansează fundaţia OMV Petrom

"Aş vrea să recunosc momentele dificile pe care lumea le parcurge, având în vedere războiul din Ucraina, care are o influenţă asupra noastră. Am ajutat refugiaţii din Ucraina fie direct, fie indirect. În ultimii 15 ani am investit 80 de milioane de euro pentru proiecte în domeniul sănătăţii, educaţiei, mediului. Toate aceste proiecte reprezintă dovada că ceea ce investim noi astăzi este pentru a crea un viitor mai bun. Şi sunt multe de făcut în continuare, de aceea vorbim de implicare socială la nivel ridicat, împreună cu Fundaţia OMV Petrom. Dorim ca toate comunităţile să beneficieze de programele fundaţiei noastre, astfel încât să avem acces la un viitor mai bun", a spus Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, într-o conferinţă de presă.



Rolul Fundaţiei OMV Petrom este de a veni cu soluţii care pot reduce decalajele sociale şi pot contribui la o viaţă mai bună pentru fiecare român. În acest sens, vor fi încheiate parteneriate strategice cu experţi, autorităţi naţionale şi locale, grupuri de iniţiativă şi alte părţi interesate.



Fundaţia îşi propune să dezvolte programe pe termen lung care să producă o schimbare în mai bine, în trei domenii cheie pentru România: mediu, educaţie şi sănătate.



Totodată, Fundaţia OMV Petrom a lansat joi primul său proiect, "Împreună, din prima zi", care include trei arii cheie de intervenţie pentru a contribui la reducerea mortalităţii infantile din România: un fond în valoare de un milion de euro, pentru proiecte gestionate de Organizaţia Salvaţi Copiii, cu scopul de a creşte nivelul de echipare al maternităţilor din România; dotarea Spitalului de Copii Marie Curie din Bucureşti cu o unitate mobilă de terapie intensivă pentru nou-născuţi, prima unitate de acest fel din România; dotarea a şase elicoptere SMURD cu incubatoare de ultimă generaţie, la standarde europene.



Dotarea Spitalului Marie Curie şi a elicopterelor SMURD se realizează cu ajutorul Asociaţiei Inima Copiilor.



"Nou-născuţii grav bolnavi sau prematuri au mare nevoie să fie îngrijiţi şi transportaţi în condiţii speciale. Suntem alături de ei şi de medicii care se luptă să îi salveze: "Împreună din prima zi", primul proiect al Fundaţiei OMV Petrom, este dedicat terapiei intensive neonatale. Investim două milioane de euro pentru modernizarea secţiilor de terapie intensivă din maternităţile din ţară şi a sistemului de transport al nou-născuţilor bolnavi. Scopul nostru este să contribuim la reducerea ratei mortalităţii infantile din România, care este una din cele mai ridicate din UE", a spus, la rândul său, Ana Maria Mihăescu, preşedintele Fundaţiei OMV Petrom.



Fundaţia OMV Petrom este o entitate distinctă şi independentă de operaţiunile companiei OMV Petrom.



Activitatea fundaţiei este coordonată de un consiliu format din şase membri. Preşedintele consiliului Fundaţiei OMV Petrom este Ana Maria Mihăescu. Experienţa acesteia include mandate de manager regional în cadrul International Finance Corporation, divizie a Băncii Mondiale. În sectorul non-profit, a fost implicată în programe ale unor asociaţii de renume, precum Salvaţi Copiii, Învăţaţi pentru România şi Asociaţia Prietenii Muzeului Naţional de Istorie a României.



Din comitetul de conducere mai fac parte: Şerban Toader, auditor financiar şi consultant independent, Daniela Chifan, directorul reprezentanţei Innovation Norway din România, Alina Petrescu, director comunicare şi sustenabilitate OMV Petrom, Cătălin Hristescu, director departament Management de Portofoliu din cadrul diviziei Gaze şi Energie OMV Petrom, şi Amalia Fodor, care este directorul executiv al Fundaţiei OMV Petrom.



OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 47 milioane bep în 2021. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860 MW.



Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi ţările învecinate prin intermediul a peste 780 benzinării, sub două branduri, OMV şi Petrom.