ONG: Vine „Valul 2” de refugiați. Din păcate, situația este mult mai dificilă ca la început

„Dacă acum câteva zile ne întâlneam pentru a discuta dacă mai ținem deschis punctul de primire refugiați de la Filaret, după seara trecută ne-am schimbat cu totul părerea. Săptămâna trecută a fost una destul de liniștită. Veneau câte două-trei autocare pe seară, refugiații erau ușor triați și duși acolo unde aveau nevoie rapid. De luni seară, lucrurile au început să se schimbe. Luni au venit trei autocare, marți patru, iar aseară numărul lor deja a crescut la opt! Ne așteptăm la un nou val de refugiați, având în vedere ultimele evenimente din Ucraina. Din păcate, situația este mult mai dificilă ca la început. Centrele de refugiați sunt aproape pline cu oameni cazați pe termen lung, iar locurile pentru cei care sunt doar în tranzit sunt din ce în ce mai puține. Aseară ne-am chinuit câteva ore bune să găsim un loc de cazare pentru două mămici ce veneau însoțite de un bebeluș de 5 luni și un copil de 13 ani. Nu am găsit! În cele din urmă, ne-am mobilizat, iar un șofer inimos a plecat cu ele la 3 dimineața către Râmnicu Vâlcea, unde erau așteptate de cineva. Acum sunt bine! Din păcate, astfel de cazuri vor fi din ce în ce mai dese”, potrivit unui comunicat de presă.

Reprezentanții ANAID afirmă că „nici în ceea ce privește donațiile situația nu este foarte roz”.

„Avem nevoie de oameni pentru a ajuta oameni. Am auzit în ultima perioadă multe răutăți adresate refugiaților ucrainieni cât și românilor care vor să îi ajute. Nu am vrut să aplec urechea la astfel de lucruri și am continuat să ajut, pentru că până la urmă suntem cu toții oameni, iar ajutorul pe care îl acordăm este necondiționat. Sunt mamă și de multe ori mă pun în pielea mamelor care fug cu copiii în brațe din calea războiului. După perioadele în care interacționez cu mamele și copiii care ajung în autogara Filaret, tot ceea ce îmi doresc este să ajung acasă și să îmi strâng copilul în brațe și să mulțumesc Universului că noi suntem bine”, afirmă președintele ANAID, Diana Alexandroae.

ANAID a organizat un centru de voluntari la Autogara Filaret.

