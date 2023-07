Peste 29.000 de firme au fost radiate în primele cinci luni din 2023

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 4.530 (minus 1,01% faţă de ianuarie - mai 2022) şi în judeţele Cluj -1.411 (plus 6,73%), Constanţa - 1.327 (plus 1,14%) şi Timiş - 1.308 (minus 2,68%).



La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa - 174 (în scădere cu 29,55%, faţă de primele cinci luni din 2022), Covasna -218 (minus 18,05%) şi Giurgiu - 224 (minus 19,42%).



Creşterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Botoşani (plus 36,59%), Dâmboviţa (plus 36,29%) şi Bacău (plus 27,64%).



În perioada analizată, cele mai mari scăderi ale numărului de radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa (minus 29,55%), Ilfov (minus 22,94%) şi Brăila (minus 21,27%).



Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 7.449 (minus 6,12%, raportat la ianuarie - mai 2022), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - 2.495 (plus 1,92%) şi agricultură, silvicultură şi pescuit - 2.451 (plus 8,64%).



În luna mai 2023 au fost consemnate 6.432 radieri de firme, cele mai multe în Bucureşti (1.052) şi în judeţele Cluj (343), Constanţa (270) şi Timiş (260).