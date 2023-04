ONU onorează România pentru misiunile desfășurate pentru menținerea păcii

Departamentul de comunicare globală al ONU (UN Department of Global Communications) desfășoară o campanie intitulată „UN Peacekeeping - Service and Sacrifice” (Misiunile ONU de menținere a păcii- serviciu și sacrificiu) prin care Națiunile Unite transmit mulțumiri fiecăruia dintre statelor contributoare cu trupe la misiunile de pace executate sub egida acestei organizații, în ordinea descrescătoare a contribuției din prezent.

Subsecretarul General pentru Operațiuni de Pace, Jean-Pierre Lacroix, a transmis mulțumiri României pentru sprijinul solid și de lungă durată acordat Organizației Națiunilor Unite pentru menținerea păcii, precum și pentru serviciul și sacrificiul militarilor și polițiștilor săi dislocați în întreaga lume sub drapelul ONU.

Potrivit comunicatului transmis, se împlinesc, anul acesta, 75 de ani de la înființarea ONU pentru menținerea păcii. Din 1948, peste două milioane de bărbați și femei au servit în 71 de misiuni de menținere a păcii, dintre care 12 sunt încă active în prezent, făcând o diferență tangibilă în viețile a milioane de oameni prinși în conflicte.

„România a desfășurat pentru prima dată observatori militari în anul 1991, în cadrul Misiunii ONU de observare în Irak și Kuweit (UNIKOM). De atunci, a contribuit cu personal militar și de poliție la 25 de operațiuni de menținere a păcii ale ONU în Africa, pe continentele americane, în Asia și Europa. În prezent, România este al 70-lea cel mai mare contributor la misiunile de menținere a păcii ale ONU, cu 54 de militari în uniformă, inclusiv 17 femei, dislocați în șapte misiuni aflate în desfășurare. Cea mai mare contribuție a României, la acest moment, este în cadrul Misiunii ONU pentru Stabilizarea Republicii Democratice Congo (MONUSCO), unde acționează 23 militari români, bărbați și femei. De asemenea, România are detașați militari în misiunile ONU de menținere a păcii din Republica Centrafricană, Cipru, India-Pakistan, Kosovo, Mali și Sudanul de Sud. România a contribuit la consolidarea capacităților personalului multinațional în uniformă și civil care participă la operațiunile de pace ale ONU inclusiv prin furnizarea de formare specializată în domeniul poliției și al protecției apropiate. În plus, începând din 2016, România sprijină activitatea coordonatorului special pentru îmbunătățirea răspunsului ONU la exploatarea și abuzul sexual, contribuind cu un consilier juridic militar”, potrivit sursei citate.

„Dislocările de efective ale României în întreaga lume, de-a lungul anilor, au demonstrat angajamentul său de a ajuta ONU să medieze soluții pașnice durabile la conflicte. De asemenea, sunt recunoscător României pentru promovarea participării femeilor în operațiunile de menținere a păcii, inclusiv în roluri de luptă, și pentru că a furnizat capacități critice de transport aerian pentru MINUSMA, pentru a răspunde nevoilor de pe teren. (...) ONU nu va uita niciodată sacrificiul celor șapte membri români ai forțelor de menținere a păcii care și-au pierdut viața în timp ce serveau sub drapelul ONU”, a declarat domnul Lacroix.

De asemenea, România a aprobat inițiativa „Acțiunea pentru menținerea păcii (A4P)” a Secretarului General, care are ca scop consolidarea menținerii păcii prin mandate mai bine orientate, operațiuni mai puternice și mai sigure, forțe mai bine echipate și instruite și prin mobilizarea sprijinului pentru soluții politice.

(sursa: Mediafax)