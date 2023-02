Ciucă: Aprobăm OUG privind sprijinul pentru crescătorii de animale

"Săptămâna trecută am aprobat în şedinţa de Guvern alocarea a peste 1,1 miliarde de lei pentru sprijinul agricultorilor, astfel încât fermierii să poată să beneficieze de fonduri pentru culturile agricole şi am discutat şi despre măsurile pe care putem să le luăm pentru cei care se ocupă cu creşterea animalelor. Astăzi avem o ordonanţă de urgenţă prin care asigurăm crescătorii de animale cu un sprijin în vederea compensării a o parte din problemele cu care s-au confruntat în anul 2022. Am discutat şi vom continua să discutăm măsurile prin care să putem să trecem la procesarea produselor agricole în România şi, în acest fel, să garantăm asigurarea siguranţei alimentare pentru cetăţenii români. Sigur, nu trebuie pierdută din vedere componenta economică prin care să asigurăm produselor agricole din România valoare adăugată cât mai mare şi să reducem importurile, aşa cum am solicitat, pentru a ajunge la un deficit de balanţă comercială zero pe produse alimentare", a afirmat Ciucă