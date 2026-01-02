x close
Pacient cu arsuri, transportat în Belgia cu un avion al Armatei Române

de Redacția Jurnalul    |    02 Ian 2026   •   10:36
Sursa foto: facebook/mapn

Un pacient cu arsuri este transportat vineri din țară în Belgia cu un avion al Forțelor Aeriene Române. La întoarcere, avionul va aduce acasă doi pacienți care s-au recuperat în spitale din Bruxelles.

MApN anunță că o aeronavă C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat vineri din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență, pentru a efectua o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni – Craiova – Bruxelles a unui pacient cu arsuri.

Aeronava va aduce din Belgia, la întoarcere, doi pacienți care s-au recuperat în spitale din Bruxelles.

Pacienții sunt monitorizați pe timpul zborului de o echipă medicală formată din specialiști ai Forțelor Aeriene Române și ai Spitalului Clinic de Urgență București.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: pacient transport Belgia avion armata romana
