Pacient cu arsuri, transportat în Belgia cu un avion al Armatei Române

MApN anunță că o aeronavă C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat vineri din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență, pentru a efectua o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni – Craiova – Bruxelles a unui pacient cu arsuri.

Aeronava va aduce din Belgia, la întoarcere, doi pacienți care s-au recuperat în spitale din Bruxelles.

Pacienții sunt monitorizați pe timpul zborului de o echipă medicală formată din specialiști ai Forțelor Aeriene Române și ai Spitalului Clinic de Urgență București.

(sursa: Mediafax)