Cercetătorii răspund afirmațiilor lui Trump: Paracetamolul în sarcină nu cauzează autism sau ADHD

Cercetătorii au examinat toate studiile care sugerau o legătură între paracetamol și autism. Au descoperit că acestea aveau calitate scăzută și concluzii nesigure. În plus, febra netratată în primul trimestru a fost asociată cu risc crescut de avort spontan și malformații congenitale, scrie The Independent.

Studiul vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a afirmat în septembrie că analgezicul ar putea cauza autism.

Experți de la universitățile din Liverpool și Birmingham au analizat nouă revizuiri sistematice care au inclus un total de 40 de studii observaționale.

Toate studiile raportaseră o asociere posibilă între consumul de paracetamol al mamei și autismul sau ADHD la copii.

Însă șapte dintre cele nouă revizuiri au recomandat prudență în interpretarea rezultatelor. Cercetătorii au ajuns la concluzia că încrederea în aceste studii era de la scăzută până la extrem de scăzută.

„Nu există dovezi solide care să facă legătura între utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii și autismul și ADHD la copii", au spus autorii studiului, publicat în British Medical Journal.

În septembrie, președintele Donald Trump a sugerat că Tylenol (denumit paracetamol în Europa) ar putea fi cauza „creșterii fulminante" a cazurilor de autism.

El a afirmat că analgezicul nu ar trebui administrat în timpul sarcinii și a făcut comentarii sugerând că femeile însărcinate ar trebui să „reziste".

Declarațiile au fost criticate de activiști și oameni de știință din domeniul autismului din întreaga lume.

Cercetătorii britanici spun că femeilor ar trebui să li se recomande în continuare să ia paracetamol atunci când este necesar pentru tratarea durerii și febrei în timpul sarcinii.

Febra netratată, în special în primul trimestru, a fost asociată cu un risc crescut de avort spontan, malformații congenitale și naștere prematură.

Echipa a sugerat că orice legătură aparentă între paracetamol și autism în studiile anterioare poate fi determinată de factori genetici și de mediu comuni în cadrul familiilor, nu de medicament în sine.

Dimitrios Siassakos, profesor de obstetrică și ginecologie la University College London, a declarat: „Metodologia de înaltă calitate utilizată în această nouă analiză globală confirmă ceea ce spun experții din întreaga lume. Dovezile care leagă utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii de autism sunt fragile”.

