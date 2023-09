Reacția Patriarhiei privitoare la adeverința pentru botez: nu există această obligație pentru medici

„Nu există (nici nu ar putea exista) o asemenea obligație pentru medici. Bunul-simț, grija și responsabilitatea preoților, părinților și nașilor, cei care participă concret la evenimentul crucial al botezării unui copil, constituie singurul subiect real pe această temă”, a transmis vineri Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Reprezentanții bisericii mai spun că „pornind însă de la tragedia morții unui bebeluș, survenită după un botez oficiat la sfârșitul lunii ianuarie 2021 într-o biserică din Suceava... Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a pronunțat în ședința sa de lucru din februarie 2021 după cum urmează: înainte de săvârșirea Sfintei Taine a Botezului, preotul are obligația de se întâlni cu părinții și nașii copilului, întâlnire în cadrul căreia aceștia, după consultarea anterioară cu medicul pediatru, să prezinte în mod onest preotului starea reală de sănătate a copilului și dorința ca el să fie botezat.”

„Este vorba așadar despre o fermă și părintească hotărâre sinodală care se adresează exclusiv părinților, nașilor și preotului, aceea de a se acorda în mod responsabil maximă atenție stării de sănătate și gradului de vigoare a pruncului care urmează să fie botezat”, este concluzia Patriarhiei.

Reacția Patriarhiei a apărut după mesajul transmis pe Facebook de Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov: „Credeam că le-am văzut pe toate, a afirmat medicul după ce a primit o solicitare pentru eliberarea unei adeverințe care să ateste că un sugar e sănătos, ca să poată fi botezat”.

„Când credeam că le-am văzut pe toate, primesc solicitare de adeverință că un sugar e sănătos, ca să poată fi botezat. Am solicitat suportul legal. Am primit informația că așa e legea de la patriarhie și să fac bine sa respect legea, ca asa fac toți ceilalți medici, nu crâcnesc. Am primit și o adeverință drept exemplu, drept dovadă (lumească) de incompatibilitate a legii patriarhiei cu legile celelalte (GDPR). Semnat și cu Doamne ajută. Mai urmează ca părintele să recomande pacienților să se mute la un medic de familie care e mai binevoitor cu adeverințele. Eu acum ce să fac, să îi recomand să schimbe preotul?! Cât e adânc e întipărită în ADN gena birocrației în țara asta?”, a povestit Sandra Alexiu pe Facebook.

(sursa: Mediafax)