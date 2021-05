Patru oferte depuse pentru actualizarea documentațiilor tehnice pentru autostrada Brașov-Făgăraș

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat vineri că patru oferte au fost depuse pentru actualizarea documentațiilor tehnice necesare construcției sectorului de autostradă Brașov-Făgăraș.

Potrivit CNAIR, au depus oferte asocierea Egis International S.A.S – Italrom Inginerie Internationala SRL, asocierea Explan SRL - Meinhardt Infrastructure and Environment Limited, asocierea Search Corporation SRL – Protelco - Like Consulting SRL – Mega Muhendislik Musavirlik AS și asocierea Viaponte Rom SRL – Metroul SA – Capital Vision SRL.

Valoarea estimată a contractului este între 21.387.313,82 și 25.273.189,06 lei fără TVA.

Obiectul contractului îl reprezintă completarea documentației aferente Studiului de Fezabilitate și a Proiectului tehnic pentru Autostrada Brașov (Cristian) - Făgăraș, precum și elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor.

Totodată, prin completarea documentației se înțelege inclusiv realizarea conectării cu sectorul de autostradă Sibiu – Făgăraș, împreună cu care formează Autostrada Sibiu – Brașov, a transmis CNAIR.

