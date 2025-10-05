Pelerinajul de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, în perioada 8-15 octombrie

Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, preotul Constantin Sturzu, a declarat că anul acesta pelerinii care vor veni la Catedrala Mitropolitană pentru a se închina la racla Sfintei Cuvioase Parascheva se vor putea închina şi la moaştele Sfântului Grigorie Palama, care vor fi aduse în seara zilei de 11 octombrie din Tesalonic (Grecia).



"Pelerinajul închinat hramului Catedralei Mitropolitane din Iaşi va începe miercuri dimineaţă, 8 octombrie, de la ora 6.00, odată cu citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ulterior acestui moment, racla cu sfintele moaşte va fi purtată în cadrul tradiţionalei procesiuni, fiind depusă în baldachinul special amenajat în curtea Ansamblului Mitropolitan, unde va rămâne până când rândul de închinare va putea fi gestionat din interiorul lăcaşului de cult, moment estimat a fi la începutul zilei de miercuri, 15 octombrie. În data de 14 octombrie, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, slujba Sfintei Liturghii va fi săvârşită, începând cu ora 9.00, pe un podium amplasat la limita cu Pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane", a declarat preotul Constantin Sturzu.



Cei care nu vor reuşi să fie prezenţi în preajma zonei amenajate pot urmări slujba liturgică şi de la distanţă, pe câteva ecrane de mari dimensiuni amplasate în mai multe locaţii.



"Şi anul acesta, ca măsură de informare, punem la dispoziţie două numere de telefon la care pelerinii pot suna pe toată durata pelerinajului organizat la Iaşi cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva. Aceste numere sunt: 0757.57.91.00 şi 0757.033.466, şi sunt valabile în perioada 8-15 octombrie. De asemenea, pe portalul doxologia.ro şi site-ul mmb.ro va fi afişat în timp real, non-stop, locul unde se află capătul rândului închinătorilor ce va fi dispus pe acelaşi traseu bine-cunoscut", a declarat Constantin Sturzu.



La rândul său, primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a declarat presei că administraţia locală şi forţele de ordine vor depune tot efortul pentru ca pelerinajul Sfintei Parascheva "să fie gazde bune care îşi primesc musafirii cu braţele deschise".



"Îi aşteptăm aşa cum i-am aşteptat de fiecare dată, ca o gazdă bună, spunem noi, cu braţele deschise, pentru că, la fel ca o universitate fără studenţi, aşa şi sărbătorile noastre fără pelerini nu şi-ar găsi sensul. Şi, prin urmare, suntem foarte preocupaţi ca perioada sejururilor lor aici să fie cât se poate de liniştită, astfel încât să poată să îşi ducă gândurile şi rugăciunile până la bun sfârşit şi, sigur, toată lumea să ajungă cu bine şi să întoarcă cu bine. Acesta este, de fapt, şi motivul pentru care suntem o echipă, nu doar o instituţie implicată în acest proiect legat de "Sărbătorile Iaşiului", dar de fapt cel mai mare pelerinaj ortodox din partea de est a Europei", a declarat primarul Mihai Chirica.



Din cauza temperaturilor scăzute, autorităţile se aşteaptă ca în acest an numărul celor care vin în pelerinaj la Iaşi să fie mai redus decât în anii anteriori.



Cu toate acestea, autorităţile se aşteaptă ca în perioada 11-15 octombrie să fie un aflux mai mare de pelerini, motiv pentru care au fost luate măsuri de suplimentare a forţelor de ordine. În sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi va veni Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău.



"Şi anul acesta pelerinajul va debuta cu sosirea pelerinilor din Voluntari, judeţul Ilfov. Ei vor veni eşalonat, cu mai multe autocare. În perioada 11-15 octombrie va veni foarte multă lume. Racla cu Sfintele Moaşte este una singură, toţi vor să ajungă acolo, iar lucrul acesta necesită timp. Îi rugăm pe cei care vin în pelerinaj să aibă răbdare, îi rugăm sa aibă grijă de persoanele în vârstă, de copii, şi să-şi asume lucrurile astea pentru că nu există o prioritizare. Cei care vin în pelerinaj se aşează la rând şi aşteaptă oricât va fi nevoie pentru a ajunge acolo. Contează şi condiţiile meteo. De aceea le recomandăm să urmărească prognoza meteo înainte, pentru ca să ştie ce îmbrăcăminte să aibă asupra lor. Îi mai sfătuim să aibă baterii încărcate la telefoane, pentru că ne-am confruntat în anii precedenţi cu situaţii în care persoane, unele mai în vârstă, s-au pierdut, nu mai aveau telefoanele încărcate şi nu ştiau numere de telefon la care să apeleze pentru a lua contact cu cei cu care au venit. A fost dificil să dăm de urma grupurilor respective", a declarat col. Adrian Constantin Mătăsaru, împuternicit comandant al Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.



Cuvioasa Parascheva este cunoscută îndeosebi de bisericile ortodoxe greacă, română, bulgară, rusă şi sârbă. Generalizarea cultului Cuvioasei Parascheva a fost hotărâtă în 1955 de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Tot atunci a fost stabilită şi data de sărbătorire a Sfintei Parascheva - 14 octombrie.



Deşi e sărbătorită în întreaga Biserică Ortodoxă Română, Cuvioasa Parascheva, cunoscută şi ca Sfânta Vineri, este considerată în popor ca fiind ocrotitoarea Moldovei şi a oamenilor sărmani.



Anual, în această perioadă, Iaşiul devine cel mai mare centru de pelerinaj din ţară şi străinătate, atât pentru ortodocşi cât şi pentru catolici.

