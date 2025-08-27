Ministrul Apărării cere schimbarea legii: „Este imoral să ieși la pensie și a doua zi să revii la stat”

Oficialul consideră fenomenul „absolut imoral” și spune că este nevoie de o soluție legislativă pentru a corecta această situație.
Într-un interviu acordat Euronews, Moșteanu a subliniat că statul trebuie să reglementeze mai strict accesul la funcțiile publice după pensionare:
„Dacă un cetățean spune că vrea la pensie pentru că nu mai poate munci, este incorect ca a doua zi să se angajeze în aceeași instituție sau în altă parte la stat. Este absolut imoral”, a declarat ministrul.
Soluție legislativă în discuție
Potrivit lui Moșteanu, subiectul a fost dezbătut în ședința de guvern de luni, deși nu face parte din pachetul legislativ actual. Oficialul crede că trebuie găsită o variantă constituțională care să păstreze echilibrul între dreptul la pensie, dreptul la muncă și justiția socială.
„Chiar dacă nu se rezolvă acum, trebuie găsită o soluție constituțională. Este nevoie de o regulă clară care să asigure echitate pentru toți cetățenii”, a spus ministrul Apărării.
Efecte pe termen lung
Moșteanu a recunoscut că o astfel de schimbare ar putea crea dezechilibre pe termen scurt, dar a subliniat că, în timp, piața muncii se va regla:
„Pe termen mediu și lung este un lucru bun să aduci justețe în mecanismele statului. Dacă oamenii vor ști că nu se pot întoarce imediat, unii vor rămâne mai mult la muncă."
