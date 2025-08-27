Ministrul Apărării cere schimbarea legii: „Este imoral să ieși la pensie și a doua zi să revii la stat”

Oficialul consideră fenomenul „absolut imoral” și spune că este nevoie de o soluție legislativă pentru a corecta această situație.

Într-un interviu acordat Euronews, Moșteanu a subliniat că statul trebuie să reglementeze mai strict accesul la funcțiile publice după pensionare:

„Dacă un cetățean spune că vrea la pensie pentru că nu mai poate munci, este incorect ca a doua zi să se angajeze în aceeași instituție sau în altă parte la stat. Este absolut imoral”, a declarat ministrul.

Soluție legislativă în discuție

Potrivit lui Moșteanu, subiectul a fost dezbătut în ședința de guvern de luni, deși nu face parte din pachetul legislativ actual. Oficialul crede că trebuie găsită o variantă constituțională care să păstreze echilibrul între dreptul la pensie, dreptul la muncă și justiția socială.

„Chiar dacă nu se rezolvă acum, trebuie găsită o soluție constituțională. Este nevoie de o regulă clară care să asigure echitate pentru toți cetățenii”, a spus ministrul Apărării.

Efecte pe termen lung

Moșteanu a recunoscut că o astfel de schimbare ar putea crea dezechilibre pe termen scurt, dar a subliniat că, în timp, piața muncii se va regla: