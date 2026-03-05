Pericol de cutremur în România: Ce rol are RO-Alert și cum ne protejează

25 de secunde în București

Sistemul de alertare seismică, dezvoltat de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP), poate transmite avertizări cu aproximativ 25 de secunde înainte ca undele seismice să ajungă în București.

Directorul general al INFP, Constantin Ionescu, a explicat că acest timp permite oprirea infrastructurilor critice, precum rețelele de gaze sau procese industriale, și dirijarea echipelor de intervenție către zonele afectate.

„În acest interval pot fi blocate anumite infrastructuri critice care pot afecta populaţia, precum reţelele de gaze, sau pot fi puse în aşteptare procese industriale în care lucrează mai multe persoane, astfel încât personalul să fie protejat. De asemenea, sistemul permite dirijarea echipelor de intervenţie către zonele afectate şi estimarea numărului de clădiri care ar putea fi avariate într-o anumită localitate.”, a declarat acesta pentr Agerpres, citat de dcnews.ro., subliniind că sistemul este la standarde europene și internaționale.

România folosește acest sistem din 2013, iar scopul principal este protejarea infrastructurilor critice și reducerea impactului asupra populației. Prin comparație, în Japonia avertizarea poate fi transmisă cu una-două secunde înainte, iar în Mexic cu aproximativ 70 de secunde.

Cutremurele nu pot fi prezise

Directorul INFP a subliniat că nu există metode de a prezice cu exactitate a cutremurelor. Cercetările seismologice urmăresc reducerea efectelor acestora asupra oamenilor și construcțiilor.

„Prin studiul propagării undelor seismice și măsurătorile realizate prin rețeaua de stații, putem dezvolta instrumente care să minimizeze impactul seismelor, reducând numărul clădirilor prăbușite sau avariate și a persoanelor afectate”, a explicat Constantin Ionescu.

Conștientizarea populației este esențială

Pentru a reduce riscurile este important ca populația să fie familiarizată cu cutremurele de magnitudine mai mică, astfel încât oamenii să știe cum să reacționeze și unde să se adăpostească în cazul unui seism mai puternic.