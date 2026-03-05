Fiica lui Victor Ponta, dată jos din avionul spre România. Fostul premier acuză o intervenție a ministrului de Externe

Controverse la MAE: fiica lui Victor Ponta nu a fost lăsată să urce în avionul cu români evacuați din Dubai

Situație controversată în jurul fiicei fostului premier Victor Ponta. Potrivit unor informații apărute în presă și confirmate ulterior de politician, aceasta nu ar fi fost lăsată să urce la bordul unui avion care transporta cetățeni români spre București.

Fiica lui Victor Ponta, oprită să urce în avionul spre România

Potrivit informațiilor difuzate de România TV și confirmate ulterior de Victor Ponta pentru DC News, fiica fostului premier se afla în Oman, într-o tabără, iar ulterior a ajuns în Dubai. Aceasta ar fi încercat să urce la bordul unei aeronave care transporta cetățeni români spre România, însă nu ar fi fost lăsată să se îmbarce.

Conform relatărilor, decizia ar fi fost luată la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, pe motiv că prezența acesteia la bordul aeronavei ar fi putut reprezenta o vulnerabilitate pentru cursă.

Victor Ponta: „A fost dată jos din avion”

Fostul premier a confirmat informația și a declarat că fiica sa, care este minoră, a fost împiedicată să urce în avion în urma unei intervenții directe.

„Da, este adevărat. Doamna Țoiu a dat-o jos din avionul care aducea români. A sunat ea personal la consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul de București, deși e minoră și e singură acolo. Acum e singură în Dubai și căutăm să găsim un loc pe un zbor să vină în Europa”, a declarat Victor Ponta pentru DC News.

Potrivit acestuia, familia încearcă în prezent să găsească o soluție pentru ca fata să ajungă în siguranță în Europa.

Contextul repatrierilor din Dubai

În cursul zilei de 5 martie, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București au ajuns două curse aeriene din Dubai, care au transportat în total 250 de cetățeni români reveniți din Emiratele Arabe Unite.

Prima aeronavă, operată de compania FlyDubai (zborul FZ1795), a aterizat la ora 00:17, având la bord 138 de pasageri români.

A doua cursă, operată tot de FlyDubai (zborul FZ1709), a aterizat la 08:30, transportând 112 cetățeni români.

Potrivit informațiilor disponibile, o altă aeronavă urma să decoleze din Dubai către București în cursul aceleiași zile.