Oana Țoiu reacționează după acuzațiile lui Victor Ponta: „Nu putem face ierarhii între copiii românilor blocați în străinătate”

Mesajul Oanei Țoiu în plină criză: „Nu cedăm presiunilor politice când vine vorba de evacuarea românilor”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis un mesaj public după acuzațiile lansate de Victor Ponta, subliniind că evacuarea românilor aflați în zone de risc se face strict pe baza unor criterii de urgență. Oficialul afirmă că apartenența politică nu poate influența deciziile autorităților.

Oana Țoiu: „Înțeleg îngrijorarea fiecărui părinte”

Într-o postare pe Facebook, ministrul de Externe a spus că înțelege temerile părinților care încearcă să își aducă copiii acasă, însă a subliniat că echipele consulare trebuie să respecte criterii clare stabilite pentru situațiile de urgență.

„Sunt mamă și înțeleg cu totul prioritatea pe care fiecare părinte o are pentru siguranța propriilor copii”, a transmis Oana Țoiu.

În același timp, aceasta a precizat că rolul instituțional presupune respectarea unor reguli clare, mai ales în momente de criză, când există sute de români aflați în situații similare.

„Dar, dincolo de rolul de părinte, în rolul instituțional nu putem ceda presiunii pentru că între îngrijorările legitime ale părinților nu putem face ierarhii.

Avem echipe care au sarcina foarte grea de a respecta criteriile anunțate transparent: grupurile şcolare de copii şi cazurile medicale cu grad ridicat de risc”.

Sute de copii români, încă blocați departe de casă

Potrivit ministrului, autoritățile române lucrează în prezent pentru a facilita întoarcerea în țară a copiilor români blocați în străinătate.

Oana Țoiu a anunțat că se află în discuții cu miniștri din Orientul Mijlociu pentru a găsi soluții care să permită organizarea unor zboruri către România.

„Avem sute de copii români care sunt blocați departe de casă și care treptat se întorc. Vom continua efortul diplomatic pentru a obține acces pentru zborurile spre România”, a precizat ministrul.

Criterii clare pentru evacuare

Șefa diplomației române a subliniat că echipele consulare aplică criterii transparente de prioritizare în evacuări.

„Avem ceva mai important de făcut acum iar pentru deciziile din aceste zile nu politica este cea care le ghidează.

Apartenența politică a părinților nu este o informație care să facă parte din detaliile cerute şi nici nu poate fi criteriu de prioritizare.

Nu ministrul trebuie să decidă cine are locuri mai în față, nici dacă cineva este sau nu bolnav. Ministrul trebuie să decidă că nu apartenența politică devine criteriu pentru evacuări”.

Printre cazurile considerate prioritare se numără:

grupurile școlare de copii;

cazurile medicale cu risc ridicat.

Ministrul a adăugat că instituția caută în prezent soluții și pentru femeile însărcinate, în contextul riscurilor generate de alertele aeriene.

„În ceea ce priveşte cazurile medicale prioritare căutăm acum soluții pentru femeile gravide pentru a micşora riscul impactului alertelor antiaeriene asupra sarcinii şi continuăm să căutăm soluții pentru minori.”

Mesaj către clasa politică

Oana Țoiu a făcut apel ca situația actuală să nu fie transformată într-o dispută politică, având în vedere presiunea uriașă asupra echipelor consulare care gestionează cazurile.

„Nu aș vrea să transformăm o perioadă deja foarte grea pentru echipele consulare într-o nouă răfuială politică”, a transmis aceasta.

Ministrul a insistat că apartenența politică a părinților nu este un criteriu și nici măcar o informație solicitată în procedurile de evacuare.

„Ministrul nu trebuie să decidă cine are locuri mai în față sau cine este bolnav. Ministrul trebuie să se asigure că apartenența politică nu devine criteriu pentru evacuări”, a mai precizat Oana Țoiu.

Familiile vor primi informații despre soluțiile de repatriere

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, familiile copiilor aflați în zone de risc vor fi informate imediat ce apar soluții concrete pentru transport.

Comunicarea se va face fie prin agențiile de turism implicate, fie direct prin intermediul echipelor consulare.