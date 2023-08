Cel mai frumos spectacol astronomic al anului. Perseidele sunt vizibile pe cerul României

Cea mai frumoasă ploaie de stele căzătoare este un eveniment astronomic încântător. Se mai numesc și „lacrimile lui Laurențiu”, cu referire la Sfântul Laurențiu, ultimul dintre cei 7 diaconi ai bisericii romane care a fost chinuit de împăratul Valerian, în august 258.

"Ieri seară, când am văzut că era înnorat la Lacul Siriu, am hotărât să ne încercăm norocul în apropiere de Brașov. Am avut parte de o scurtă perioadă fără nori și am putut să ne bucurăm pe deplin de cerul senin și de Perseide", scrie TeamAdventure pe Facebook.

"Perseide 2023. A fost si maximul curentului de meteori Perseide azi noapte, cu highlight-ul noptii fiind un bolid pe care l-am vazut ca un flash puternic pentru o fractiune de secunda. A lasat in urma si fum pentru mai multe minute, timelapse in comentarii.

Al doilea cadru - compozit cu meteorii pe fundalul caii lactee in zona constelatiei Cygnus, stack imagini facute cu 35mm focala, Nikon D800".

Al treila cadru - stack 500 imagini in zona constelatiei Cassiopeia, cadre facute la 50mm focala cu Nikon D7500 de pe montura ecuatoriala. Tot aici se vede si inceputul bolidului, care iese din cadru in partea de sus. Timelapse la fum in aceasta zona, in comentarii", transmite Eduard Andrei Mociran pe rețeaua de socializare.

Şi în Bihor Perseidele au oferit un spectacol fantascit, surprins în imagini în localitatea Șușturogiu de către Dan Bureția

În Alba, fotograful pasionat de astronomie, Ștefan Pop-Coț a împărtășit imagini spectaculoase cu Perseidel.

”Am văzut zeci, sute, cred” a spus acesta. Punctul din care au fost surprinse fotografiile este Cabana Curmături – Coumna Șugag. Acolo are loc tabăra anuală a unui grup de prieteni pasionați de astronomie și astrofotografie. Cel mai fain mini bolid perseidă pe care l-am și văzut azi noapte de la astROmania. Printre zecile de telescoape și camere foto. Canon R6, Samyang 14mm, f2.4” a transmis Ștefan Pop-Coț, vicepreședinte al Societății Române pentru Astronomie Culturală, potrivit antena3CNN.

Însă este important de știut că acestea mai sunt vizibile până pe 26 august. Acum se mai pot observa și meteori din constelația Perseus.

Perioada de vizibilitate meximă este după miezul nopții și până dimineața. Orice meteor a cărui traiectorie inversă ajunge în constelația Cassiopeia - între Cassiopeia și Perseu - este o "perseidă".

