Personalul Comisiei Europene nu are voie să folosească TikTok

Guvernele occidentale sunt din ce în ce mai alarmate de dovezile conform cărora companiile chineze de tehnologie ajută Partidul Comunist și serviciile sale de informații să colecteze cantități uriașe de date din întreaga lume - cu un accent deosebit pe ținte politice și de securitate de mare valoare.

Un oficial de rang înalt a declarat pentru Politico că toți angajații au primit ordin joi dimineață să elimine TikTok de pe dispozitivele lor oficiale și că trebuie să elimine aplicația și de pe dispozitivele personale, dacă au instalate aplicații legate de muncă.

Alternativ, membrii personalului pot șterge aplicațiile legate de muncă de pe telefoanele personale dacă insistă să păstreze TikTok.

"Pentru a proteja datele Comisiei și pentru a spori securitatea cibernetică a acesteia, Consiliul de administrație corporativă al CE a decis să suspende aplicația TikTok pe dispozitivele corporative și pe dispozitivele personale înscrise în serviciul de dispozitive mobile al Comisiei", se arată în e-mailul trimis joi dimineață personalului.

Funcționarilor li se cere să dezinstaleze aplicația de partajare video "cât mai curând posibil" și înainte de 15 martie. "Începând cu 15 martie, dispozitivele cu aplicația instalată vor fi considerate neconforme cu mediul corporativ", se arată în e-mail.

Comisia are o politică de tip "bring your own device", pe care înalții funcționari o descriu ca fiind "oribilă" din punct de vedere al securității.

Este probabil ca și celelalte instituții ale Uniunii Europene, inclusiv Consiliul și Parlamentul, să interzică aplicația, deși ar putea dura mult mai mult timp pentru ca Parlamentul, în special, să fie capabil să pună în aplicare o astfel de politică.

Este probabil ca interdicția să fie anunțată public în cadrul ședinței obișnuite de informare de la prânz a Comisiei.

Într-o declarație pentru Politico, TikTok a declarat că decizia a fost "greșită".

"Suntem dezamăgiți de această decizie, pe care o considerăm eronată și bazată pe concepții greșite fundamentale", a declarat un purtător de cuvânt al TikTok. "Am contactat Comisia pentru a clarifica lucrurile și a explica modul în care protejăm datele celor 125 de milioane de persoane din UE care vin la TikTok în fiecare lună."

Statele Unite - unde TikTok s-a confruntat cu presiuni continue - au interzis aplicația, în decembrie, pentru toate dispozitivele guvernului federal, din cauza temerilor legate de potențialul spionaj din partea Chinei, unde se află sediul companiei mamă a TikTok, ByteDance. De asemenea, mai multe state au implementat în ultima săptămână propriile restricții. De asemenea, directorul general al TikTok, Shou Zi Chew, urmează să depună pentru prima dată mărturie în fața Congresului SUA, la 23 martie, cu privire la potențialele riscuri pentru securitatea națională a Statelor Unite.

În întreaga UE, controalele guvernamentale asupra TikTok, care este utilizat în mod regulat de aproximativ 125 de milioane de europeni, s-au intensificat în ultimele luni. Oficialii Comisiei l-au avertizat pe Shou Zi Chew, directorul general al TikTok, cu ocazia primei sale vizite la Bruxelles, să respecte legislația europeană. Cu toate acestea, în afară de autoritățile publice din Țările de Jos, cărora li s-a cerut să suspende utilizarea aplicației, majoritatea țărilor UE și Bruxelles-ul s-au ferit până acum, în mare parte, să interzică utilizarea TikTok.

Cele patru partide de coaliție olandeze vor să meargă mai departe, solicitând interzicerea TikTok pe telefoanele guvernamentale. Presat, guvernul olandez a cerut serviciilor sale de informații să evalueze dacă utilizarea TikTok pe telefoanele guvernamentale reprezintă un risc. Este primul guvern din Europa care ia în considerare o astfel de interdicție.

În august anul trecut, parlamentul britanic și-a închis contul TikTok după ce parlamentarii sancționați de China au exprimat îngrijorări cu privire la securitatea datelor. În decembrie, președintele francez Emmanuel Macron a atacat compania, numind-o "înșelător de inocentă" și o cauză de "dependență reală" în rândul utilizatorilor, precum și o sursă de dezinformare rusă.

TikTok este, de asemenea, investigată de principala autoritate europeană de protecție a datelor din Irlanda pentru transferuri potențial ilegale de date ale cetățenilor europeni către China, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) al UE.

TikTok a recunoscut la începutul lunii noiembrie că unii dintre angajații săi din China puteau accesa datele utilizatorilor europeni ai TikTok. În încercarea de a liniști temerile, compania a anunțat săptămâna trecută că analizează posibilitatea de a păstra informațiile utilizatorilor europeni în trei centre de date din Europa.

(sursa: Mediafax)