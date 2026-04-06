Piața țițeiului, înghețată: Amenințările lui Trump blochează prețurile

Prețul petrolului american West Texas Intermediate (WTI), principalul tip de țiței tranzacționat în SUA, a scăzut cu mai puțin de un dolar, până la 110,72 dolari pe baril. La rândul său, Brent crude, reperul internațional folosit pentru stabilirea prețurilor în Europa și pe piețele globale, a coborât cu doar 69 de cenți, la 108,34 dolari pe baril, potrivit CNBC.

Mediatori din Pakistan, Egipt și Turcia au propus un armistițiu de 45 de zile între Statele Unite și Iran. Planul a fost transmis celor două țări în cursul nopții de duminică spre luni, iar un oficial de la Casa Albă a declarat pentru CNBC că președintele Donald Trump nu a aprobat încă propunerea. „Este doar una dintre mai multe idei analizate”, a spus acesta.

Trump a dat Iranului termen până marți pentru a redeschide Strâmtoarea Hormuz, avertizând că, în caz contrar, vor urma atacuri asupra centralelor electrice și podurilor. Liderul american a transmis duminică, prin intermediul rețelelor sociale, că Iranul „va trăi în iad” dacă nu respectă cererea. Ulterior, el a publicat un alt mesaj, fără explicații: „Marți, 8.00 PM ora de Est!” (miercuri, ora României 03.00 n.r.)”.

Ruta maritimă leagă Golful Persic de piețele mondiale. Înainte de război aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol tranzitau zona. Blocarea strâmtorii a declanșat cea mai mare perturbare a aprovizionării cu petrol din istorie. Prețurile la țiței, combustibil pentru avioane, motorină și benzină au crescut puternic de la începutul conflictului.

Potrivit lui Trump, care a susținut un discurs în fața națiunii americane săptămâna trecută, războiul ar putea dura încă două sau trei săptămâni. TD Securities, banca de investiții a grupului canadian Toronto-Dominion Bank, a precizat că până la finalul lunii ar putea fi pierdute aproape 1 miliard de barili, dintre care aproximativ 600 de milioane de barili de țiței și circa 350 de milioane de produse rafinate. „Pe măsură ce conflictul pare să continue cel puțin până la jumătatea lunii aprilie, calculele privind oferta devin tot mai sumbre”, a transmis Ryan McKay, strateg pe piețele de mărfuri la TD Securities, într-o notă transmisă clienților.

De asemenea, compania Rapidan Energy, care analizează piața energetică, estimează o pierdere netă de 630 de milioane de barili până la sfârșitul lunii iunie, luând în calcul redirecționarea fluxurilor, eliberarea rezervelor strategice și reducerea stocurilor.

Grupul OPEC+, care reunește principalele țări exportatoare de petrol și aliații lor, a decis duminică să crească producția cu 206.000 de barili pe zi în luna mai, însă nu este clar cum va ajunge petrolul pe piață cât timp strâmtoarea rămâne închisă. Cei opt membri ai grupului care au decis majorarea producției sunt Arabia Saudită, Rusia, Irak, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Kazahstan, Algeria și Oman.

Kuwait Petroleum Corporation a anunțat că mai multe instalații au fost atacate cu drone, suferind pagube semnificative. OPEC+ avertizează că repararea infrastructurii energetice afectate de atacurile Iranului „este costisitoare și de durată, afectând astfel disponibilitatea totală de petrol pe piață.

(sursa: Mediafax)