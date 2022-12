Retrospectiva anului 2022 în piața imobiliară - evoluție neuniforma, vânzari mai mari cu 15%

Specialiștii avertizează că ritmul neuniform de dezvoltare a pieței poate duce, pe termen lung, la blocaje majore.

“Mai mult ca niciodată, anul 2022 a fost anul în care terenurile cu PUZ deja făcut și cu autorizații luate sau în curs de autorizare au fost la mare cautare, mai ales în rândul dezvoltatorilor. Totul din cauza blocajului eliberării autorizațiilor de construcție în București. Acest lucru funcționează, însă, ca soluție pe termen scurt, pentru că se vor epuiza terenurile eligibile pentru dezvoltarea de proiecte rezidențiale. Bani în piață există, cerere există, însă dezvoltatorii au nevoie de sprijinul autorităților pentru a putea oferi clienților diversitate și inovație”, spune Rafela Nebreda, Owner Imoteca – The Residential Experts.

Blocajul autorizațiilor de construcție în București și creșterea inflației au dus la o evoluție neuniforma în piață - deși prețurile au ramas constante, discount-urile și ofertele au fost mai puține decât în anii precedenți, unii dezvoltatori fiind nevoiți să mărească prețurile.

“Atât creșterea vânzărilor cât și dezvoltarea de proiecte noi nu pot fi calculate per genere. Toate au fost variabile, în funcție de produs. De exemplu, în 2022 am observat o creștere a vânzărilor cu 10-15% pentru locuințe medii sau premium finalizate sau în curs de finalizare, în timp ce segmentul apartamentelor ieftine a înregistrat creșteri mai mici. Luând în considerare situația economică și încetinirea construcțiilor, piața de apartamente low-cost nu mai este atât de variată ca în anii precedenți și nici dezvoltatorii nu au mai putut oferi reduceri mari de preț. Prin urmare, unii clienți cu bugete mai mici aleg să le aloce locuințelor vechi, cererea fiind astfel echilibrată între apartamente noi și apartamente vechi. Contrar aparențelor, acest lucru nu reflectă o dinamică sănătoasă a pieței, întrucât trebuie să exioste diferențe de preț și de volum între vechi și nou“, declară Oana Ivan, Managing Partner Imoteca – The Residential Experts.

Achizițiile locuințelor în stadiu final de constructie sau deja finalizate au fost cele mai cautate în 2022, chiar daca exista o mica diferenta fata de oferta de preț a locuințelor în stadiu de proiect.

“O schimbare importantă pe care am observat-o a fost la nivelul deciziei de achiziție. Majoritatea contractelor de vânzare-cumparare au fost încheiate pentru apartamente deja finalizate sau în curs de finalizare, contrar anilor trecuți când vânzarile locuințelor în stadiu de proiect erau mult mai mari. Putem spune că vorbim despre un public mult mai educat, despre o piață care a evoluat din toate punctele de vedere și care a găsit o constantă calitate-preț benefică pentru ambele părți - atât din perspectiva cumpărătorului, cât și a dezvoltatorilor”, spune Elena Dumitrache, director de vânzări Eden Capital Development.

Pentru Ecovillas Company anul 2022 a început cu livrarea tuturor apartamentelor proaspăt finalizate din proiectul LOFT green apartments, aflat în Mogoșoaia și a finalizat vânzările din cadrul proiectului.

"Ritmul de vânzări în 2022 a frânat brusc după începerea războiului din Ucraina, pe fondul inflației ridicate, dar și a costurilor ridicate de finanțare. În luna mai, piața a dat semne de revenire, dar putem spune că ultimele unități din proiect s-au vândut mult mai greu decât ritmul înregistrat în 2021. Fiind un proiect inceput inainte de blocajele din piață, construcția ultimei faze a proiectului nostru s-a finalizat destul de rapid, lucru pe care îl pot spune și despre vânzări. Mai mult decât atât, putem spune cu bucurie că interesul pentru locuințele sustenabile a crescut fulgerător în ultimul an – proiectul nostru fiind sold out de 6 luni – iar majoritatea clienților și-au dorit să își schimbe stilul de viață și să se mute cât mai repede”, spune Vlas Veaceslav, CEO Ecovillas Company.

(sursa: Mediafax)