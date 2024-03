Cristian Popescu Piedone, despre candidatura la primăria Capitalei: Mi-au spus să mă retrag că e mai bine pentru mine şi familia mea. Nu o voi face!

Întrebat la Antena 3 CNN dacă după ce a intrat în forță în această campanie a simțit cumva că nu este o candidatură dorită, Cristian Popescu Piedone a spus:

"Acuma vorbim în realitate, în realitatea reală, nu cea virtuală în care trăiesc cancelariile partidelor astăzi din România, primind încă bilețele cum să execute anumite dispoziții le numesc eu, nebazându-se pe realitatea care se află jos, acolo, la firul de iarbă, cum mi-a plăcut mie să spun.

Da, cu siguranță da, am simțit această nedorită candidatura mea, pentru că și GPS-ul, și WAZE-ul și multe alte lucruri s-au dat peste cap. Şi s-au dat peste cap de cei care au sondat aceste lucruri de către marile partide, de posibili candidați.

Cel puțin astăzi sunt lansați pe orbită doar Nicușor Dan și candidatul AUR. În rest, se joacă încă la off side, nedecidându-se pe cine să arunce în luptă. Deja este prea târziu. Nu poți să scoți cât de notoriu, cât de încredere sau profesionist poate fi să scoți pe cineva din joben și să-l arunci în luptă.

Este o părere personală a mea. Indecizia coaliției de guvernare care totuși a stabilizat România la nivel național n-a putut să stabilizeze și Bucureștiul și au avut indecizie neadmisibilă. Și asta se va revedea în votul de pe 9 iunie.

Indiferent pe cine vor numi, astăzi, la ora 11:00 eu mi-am lansat oficial candidatura să excludem posibilitatea folclorului care s-a vehiculat în spatele anunțării candidaturii mele că mă voi retrage. Nu m-am retras. Sunt președintele unui partid, partid care la începutul discutării despre lansarea candidaturii la Primăria Capitalei am spus că dorim să fim într-o alianță. Fiind un partid social-liberal am vrut să fim într-o alianță.

Din păcate, ne-au tratat ca pe pitici, crezând că acest partid va fi și la altele. Netratându-ne cu seriozitate şi zic ei: Piedone nu va avea curajul, demnitatea și onoarea să se arunce în luptă pentru că noi suntem cei puternici, noi suntem cei care decidem astăzi în România, dar doar la masa verde, aia de poker. În rest, nu poți să decidă ei peste, indiferent că ești președintele unui partid sau altul, să transmiți un mesaj către simpatizanți sau membri de partid. Alinierea! Vă duceți și încolonarea și votați pe Exulescu, că așa vă zice partidul. Nu se mai poate", a spus Cristian Popescu Piedone.

"Sunt exponentul nedreptății în România"

Întrebat dacă a fost sunat şi i s-a sugerat să nu candideze până în ultima clipă edilul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a spus:

"Până în ultima clipă. Până la lansarea mea oficială mi-au spus să mă retrag din cursă, că e mai bine pentru mine. E mai bine pentru familie.

Să știți că nu mă victimizez și n-am nevoie să vă spun astăzi lucrurile, dar lucrurile s-au întâmplat.Trăim în România! Şi nu numai telefoane, ci mesageri de la porumbei călători până la "știi, am auzit, se zice". Pe mine nu mă interesează. Sunt exponentul nedreptății în România. Și nu mă victimizez că am stat un an și o lună în pușcărie degeaba pentru că a trebuit să fiu acarul Păun, să fie aruncat un nume pe scări la momentul "vreau guvernul meu".

"Am lunetiștii pe casă. Contoarul se duce spre finiş"

La fel, astăzi, se vrea "candidatul meu". Vă las pe dvs. să decideți și așa am mai multe probleme. Am lunetiștii pe casă. Contoarul se duce spre finiş.

Dacă mai era încă un mandat, atunci când mi s-a dat 8 ani și șase luni doar ca să zică, s-a rezolvat problema Colectiv. Și iată că le mulțumesc încă o dată pe această cale, o justiție reală din România a constatat că fapta nu există. Și eu am spus-o de la început, pentru că am tăria și caracterul acolo unde am greșit, să recunosc greșeala și să nu mă gândesc la alta", a mai spus Cristian Popescu Piedone la Antena 3 CNN.