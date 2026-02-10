PMB declanșează prima procedură pentru atribuirea a 1.000 de autorizații de taxi

Aceasta face parte dintr-o serie de patru proceduri de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului București, reiese din anunțul publicat pe site-ul PMB.



Dintre cele 1.000 de autorizații din prima procedură, 80 sunt alocate pentru autovehiculele special adaptate transportului persoanelor cu dizabilități.



Solicitările în vederea participării la procedura de atribuire se pot depune la Registratura Primăriei Municipiului București din B-dul Regina Elisabeta nr. 42, până în data de 15 aprilie, în zilele de luni și vineri în intervalul orar 10:00-14:00 și în zilele de miercuri în intervalul orar 10:00-15:30 sau la adresa de e-mail relatiipublice@pmb.ro în oricare zi a săptămânii.



Pe 29 ianuarie, Consiliul General al Capitalei a adoptat o hotărâre în baza căreia PMB va declanșa patru proceduri succesive de atribuire, la intervale de câte trei luni, a 1.000 de autorizații taxi disponibilizate, dintre care 80 vor fi alocate pentru autovehicule adaptate transportului persoanelor cu dizabilități.



Conform referatului de aprobare, autorizațiile taxi rămase neatribuite la finalul fiecărei proceduri se vor raporta la începutul procedurii următoare.



Potrivit raportului de specialitate, printre criteriile de departajare se numără: vechimea autovehiculului, clasificarea conform normelor de poluare euro, volumul portbagajului util și echiparea cu instalație de aer condiționat, vechimea de când transportatorul desfășoară autorizat activitate de transport, existența airbagurilor, efortul investițional (deținerea autovehiculului în proprietate sau prin contract de leasing), posibilitatea asigurării reale a prezenței autovehiculului în activitate de minim 8 ore pe zi lucrătoare, dotări suplimentare ale autovehiculului.