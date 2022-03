PMB: Ucrainenii au nevoie de medicamente, truse de prim ajutor şi alimente

Reprezentanţii PMB au luat legătura cu omologii Primăriei Kiev, precum şi cu Ambasada Ucrainei în România, pentru a stabili care sunt produsele de strictă necesitate de care este nevoie în aceste zile.



"Venim astfel în întâmpinarea cetăţenilor care doresc să facă donaţii în continuare, astfel încât sprijinul acordat să fie cât mai adaptat la ceea ce oamenii din localităţile afectate de război au cu adevărat nevoie", se arată într-un comunicat al PMB

Produsele necesare sunt următoarele:



* hrană la conservă (conserve de carne, de peşte, pate, porridge, conserve de supă/ ciorbă, conserve de legume, fasole la conservă etc.);



* produse uscate sau deshidratate (supe 'la plic', piure de cartofi instant, paste instant, noodles, porridge, lapte praf, cafea instant, ceai la plic etc.);



* pâine prăjită, crackers (săraţi), pesmeţi, biscuiţi, sticksuri;



* cereale (fulgi de hrişcă, de orz);



* sare, zahăr, condimente;



* produse de igienă personală (şerveţele, periuţe şi pastă de dinţi, săpun);



* carne şi brânzeturi (salam uscat/ afumat, cârnaţi uscaţi/ afumaţi, brânzeturi tari/ maturate vidate);



* apă de băut - sticle mici (0,5 sau 0,75 l) şi/ sau recipiente mari/ bidoane;



* şerveţele uscate/ umede, pachete de pastă de dinţi + periuţă, gumă de mestecat, vitamine, tacâmuri de unică folosinţă (farfurii, furculiţe, linguri, pahare);



* lapte condensat, fructe deshidratate, halva, biscuiţi/ fursecuri, dulciuri, ciocolată;



* mâncare pentru bebeluşi cu termen mare de valabilitate;



* scutece, cearşafuri de copii, prosoape, articole de lenjerie intimă, şosete, bandă adezivă, canistre (5 - 20 litri), cutii (termosuri, lăzi frigorifice, cutii);



* produse de tip 'camping': izopren, pături, pături cu aer cald, lanterne, genunchiere, cotiere, căşti de protecţie, staţii emisie-recepţie/ walkie-talkie, saci de dormit, îmbrăcăminte termică;



* fierbătoare şi baterii externe.



Produsele achiziţionate pot fi duse la cele 3 centre pentru primirea donaţiilor administrate de PMB, prin DGASMB şi Proedus:



Centrul Bebe de Bucureşti (bd. Regina Elisabeta nr. 75, sector 5, rond Piaţa Kogălniceanu), cu program de luni până vineri între orele 10,00 şi 18,00;



Centrul de Economie Circulară (Calea Plevnei nr. 98, sector 1), cu program de luni până vineri între orele 10,00 şi 18,00, dar şi sâmbăta între orele 9,00 - 14,00;



Centrul de Colectare a donaţiilor de la Arena Naţională (bd. Basarabiei 37 - 39), program de luni până duminică între orele 10,00 şi 18,00, telefon: 0783.121.232.



Pentru orice alte probleme referitoare la criza refugiaţilor (ex. cereri de cazare şi hrană) Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti a pus la dispoziţie numărul de telefon 021.414.44.94 - call-center pentru gestionarea crizei refugiaţilor.



PMB menţionează că a semnat, prin ASSMB, un protocol de colaborare cu Societatea Naţională de Cruce Roşie Română în vederea implementării proiectului "Bucureşti pentru Ucraina". Astfel, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti achiziţionează materiale sanitare de protecţie şi medicamente în valoare de 5 milioane de lei, iar Crucea Roşie Română le va transporta şi preda Crucii Roşii din Ucraina.