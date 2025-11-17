Poliția Română - noi măsuri, după verificări în cazurile de violență domestică din Teleorman și Mureș

Poliția Română a organizat luni dimineață, la sediul IGPR, o conferință de presă privind combaterea violenței domestice și gestionarea cazurilor recente din Teleorman și Mureș.

Potrivit Poliției Române, instanțele de judecată au emis anul acesta 8.000 de ordine de protecție, majoritatea la cererea victimelor, ceea ce duce numărul total de ordine de protecție la 12.600.

„Referitor la situațiile de încălcare a obligațiilor și interdicțiilor impuse prin ordinul de protecție provizoriu, au fost sesizate 800 de infracțiuni, iar în ceea ce privește ordinul de protecție au fost sesizate alte 5.000 de infracțiuni, fiind dispuse măsuri preventive în 700 dintre cazuri, cu o creștere de aproximativ 33% față de perioada similară a anului trecut”, au precizat reprezentanții Poliției Române.

Pentru prevenirea încălcării acestor măsuri, Poliția Română a devansat cu trei luni implementarea sistemului informatic de monitorizare electronică, operațional din 1 octombrie 2024.

Sistemul contribuie la creșterea gradului de protecție, monitorizând apropierea agresorilor față de victime.

„Doar în 3.300 de cazuri a fost aplicată măsura de obligare a agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere, respectiv 1.800 pentru ordinele de protecție provizorii și 1.500 pentru ordinele de protecție”, au spus autoritățile.

Inspectorul General al Poliției Române, Benone Marian Matei, a detaliat, în cadrul conferinței de presă, concluziile verificărilor din cazurile de la Mureș și Teleorman, ce au avut loc recent.

În cazul de la Mureș a fost hotărât că mandatul de arestare pentru Emil Gânj, acuzat că și-a ucis fosta parteneră în luna iulie, emis la 23 februarie 2024, nu a fost transmis către structura de urmăriri și nici introdus în bazele de date naționale.

„Documentele au fost gestionate necorespunzător, verificările periodice obligatorii privind mandatele neexecutate nu au fost realizate”, a explicat Benone Marian Matei.

Drept urmare, s-a sesizat parchetul și s-au declanșat cercetări prealabile pentru un ofițer și un agent de poliție cu funcție de conducere.

Mai mult decât atât, au fost identificate neconformități privind modul de îndeplinire a atribuțiilor polițiștilor responsabili de supravegherea victimelor.

Poliția Română a anunțat că trei ofițeri cu funcție de conducere de la IBJ Mureș vor fi cercetați pentru că nu și-au exercitat în mod corespunzător sarcinile.

În cazul de violență domestică care a avut loc în Teleorman, pe 8 noiembrie 2025, Poliția Română a declarat că polițiștii cu funcție de execuție nu au respectat procedurile prevăzute pentru ordinele de protecție.

Ca urmare, au fost declanșate cercetări prealabile pentru 14 polițiști: 6 cu funcții de conducere (1 ofițer și 5 agenți) și 8 cu funcții de execuție (1 ofițer și 7 agenți).

Mihaela, în vârstă de 25 de ani și mamă a trei copii, a fost ucisă pe 8 noiembrie de fostul soț, chiar în fața copilului lor cel mai mic, în localitatea Beciu, județul Teleorman.

Ea se despărțise de bărbatul de 42 de ani cu câteva luni înainte și obținuse în instanță un ordin de protecție împotriva lui.

Polițiștii emiseseră, încă din 22 septembrie, un ordin de protecție provizoriu, iar pe 26 septembrie, Judecătoria Turnu Măgurele a aprobat, la cererea Mihaelei, un ordin de protecție valabil șase luni.

Tot pe 26 septembrie, femeia a reclamat la poliție că fostul soț a răpit-o și a violat-o, dar acesta a fost eliberat.

